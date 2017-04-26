نقش جوانان در انتخابات ایجاد فضای مطالبه گری و نقد منصفانه است

خبرگزاری مهر- گروه استان ها- فاطمه امجدیان- در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نقش تاثیرگذار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی به سراغ مهری طالبی و محمد اسدیان، دو عضو شاخص کمیته جوانان جمنا و امین اسدی مسئول امور استان های جوانان جبهه مردمی انقلاب اسلامی رفتیم و با این افراد به گفتگو نشستیم که در ادامه می آید.

* خانم مهری طالبی، لطفا بفرمایید جبهه مردمی تا چه میزان توانسته است که با انتخاب کاندید مردمی برای حضور در عرصه انتخابات ، مسائل جوانان هم پوشش دهد؟

با توجه به نوع ساز و کار در نظر گرفته شده برای ایجاد کمیسیون های مختلف با جلب آراء مردمی درجبهه, جهت رسیدن به کاندیدای واحد و معرفی به آحاد ملت, دیدیم که این روش موجب ترغیب جوانان به حضور در عرصه انتخابات حتی قبل از ورود به ستادهای تبلیغی کاندیداهای مطرح شد.

از ابتدای امر نوع طرح به گونه ای بود که برای جوانان بسیار جذاب و کارآمد نمود پیدا کرد به همین جهت شاهد حضور پرشور جوانان در همایشهای تشکیل کمیسیون ها و پس از آن دو مجمع عمومی جبهه بودیم.

در همین راستا به جهت حضور مستقیم جوانان در ارکان تصمیم گیر جبهه می شود گفت برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی فتح بابی شده که جوانان بتوانند به صورت مستقیم و رو در رو خواسته ها و ایده هایشان را با کاندیداهای مورد نظر به اشتراک بگذارند.

روندی که شاید قبل از تشکیل چنین جمع و چنین تشکیلاتی به سختی میسر می شد و به صورت معمول جوانان برای ورود و ارائه نظر به حلقه های بسته سطوح بالای مدیریت سیاسی دچار معضل بودند و با سد دایره گفتمانی بسته شیخ سالارانه روبرو می شدند.

ساز و کار جبهه این سد را شکست و موجب شد جوانان بتوانند به صورت کاملا آزاد و مستقیم صدایشان را به افراد تاثیر گذار در عرصه سیاست کشور برسانند و همین امر موجب گشت این بزرگواران از نزدیک و به صورت واقعی با مشکلات و معضلات پیش رو و مد نظر جوانان آشنا شده و در طرح ها و برنامه های آتی شان به دنبال رفع این مسائل باشند.

* آقای محمد اسدیان، آیا جوانان پویای انقلابی توانسته اند با تکیه بر جبهه جمنا به نامزدی واحد برای رفع دغدغه مندی هایشان برسند؟

جوانان مومن و انقلابی ضمن استفاده از تجربه مثبت بزرگان و همچنین مطالبه گری از بزرگان جهت کنار گذاشتن سیره و روش های غلط بر پایه تعصب های فردی و گروهی، امروز توانستند بهتر از گذشته کنار هم در کمیته« جوانان جبهه مردمی نیروهای انقلاب» هم اندیشی کنند و با عقلانیت انقلابی ،به کمک جبهه انقلاب بشتابند.

امروز دغدغه جوانان مومن و پویای انقلابی و مطالبه اصلی آنان منویات مقام معظم رهبری است و بدور از سیاست بازی، مطالبه اصلی جوانان مدیریت کارآمد ، انقلابی و درون زا است چرا که در این صورت امکان تامین شغل ، مسکن و ازدواج میسر خواهد شد.

دغدغه دیگر جوانان در مدیریت کلان کشور، استفاده از جوانان و از همه مهم تر ایجاد فرایندها و ساختارهای نو و جوان و کنارگذاشتن فرآیندهای کهنه و غلط است.

امروز جوان مومن انقلابی با تاسی از فرمان رهبر معظم انقلاب آماده است تا در حوزه های جهاد فرهنگی،جهاد اقتصادی،جهاد علمی،جهاد کبیر ،جهاد اصغر و جهاد اکبر جانفشانی کند.

* آقای امین اسدی، لطفا توضیح دهید نقش جوانان در تعامل و تاثیر گذاری بر روند انتخابات آتی چیست؟

نقش اصلی جوانان در انتخابات ایجاد فضای مطالبگری ونقد منصفانه درست و بدون غرض ورزی از جریانات و نامزدهای انتخابات در چارچوب قانون اساسی است و جوانان باتوجه به اینکه تعداد ۳۳ میلیون نفر هستند به شور و هیجان و تاثیر مستقیم در انتخابات برای مشارکت حداکثری نقش مهم و اساسی را ایفا می کنند.

در طول تاریخ انقلاب، جوانان در عرصه هایی چون پیروزی انقلاب ، دفاع مقدس ، پیشرفت هسته ای و علمی ، جهاد سازندگی و... نقش بسیار مهم را داشتند و این پتانسیل فعال سبب می شود با مشارکت در تمامی زمینه های موجود شاهد موفقیت و پیشرفت باشیم و یکی از وظایف عمده جوانان همین مسئله انتخابات می باشد جوانان با ورود در مسئله انتخابات نقش روشنگری جامعه و جریان سازی عظیم سیاسی را به عهده دارند و این امر موجب می شود بلوغ فکری جامعه به نمایش گذاشته شود.

قشر جوان در هر جامعه ای به لحاظ برخورداری از توان ، انرژی و استعدادهای فراوان نقش تعیین کننده ای در آینده جامعه دارد و جوانان در هر جامعه ای سرمایه اصلی آن جامعه محسوب می شوند که می توانند زمینه های پیشرفت و رشد جامعه را در عرصه های مختلف علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی را فراهم کنند.

انتخابات آینده نیز یک رفراندم سیاسی است و مانند دیگر انتخابات ریاست جمهوری انتخاب سرنوشت کشور برای دوره ۴ ساله می باشد ، جوانان با بهره گیری از پتانسیل اجرایی بالا و پیگیری بحث روشنگری و مطالبه گری و همچنین انتقاد منصفانه نقش مثمر ثمری را در آینده کشور خواهند داشت و این نقش دوره به دوره پر رنگ تر و با تاثیر بالاتر خواهد بود .

جوانان بهترین نفرات و قشری هستند که همه طیفی از فرهنگی و کارگری و جامعه پزشکی و... تا دانشجویی و اقتصاد و... در آن وجود دارد و این قشر بخوبی می تواند نقاط ضعف کاندیدا را به مردم ارائه دهد و انتقاد خود را در زمینه سازندگی و پیشرفت کشور انجام دهد و همچنین در نشان دادن فرد اصلح نیز کوشش کنند.