وضعيت معماري عصر آهن سيلك جنوبي بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني ميراث فرهنگي كشور ، دكتر صادق ملك شهميرزادي سرپرست طرح بازنگري سيلك ، آواربرداري در بخش هايي از تپه شمالي ، بازپيرايي در محدوده كاوشهاي گيرشمن ، ايجاد برش عمودي ، لايه نگاري در بلندترين قسمت باقيمانده در همين تپه را از ادهاف اين فصل پژوهش برشمرده است .

به گفته وي ، ادامه كاوش در بخش صنعتي تپه جنوبي سيلك ، ادامه بررسي منطقه كاشان به شعاع 30 اجراي مقدمات لازم جهت تشكيل بانك سفال فلات مركزي ايران و تشكيل بانك صنايع سنگي فلات مركزي ايران و ايجاد كارگاههاي بنيادي مطالعات پژوهشي و ... از ديگر اهداف اين فصل پژوهش است .

شواهدي از وجود يك منطقه سنتي در تپه جنوبي سيلك كه در آن فلزگران سيلك با ايجاد حرارت بسيار بالا مس را در كوره هاي ذوب مس از سنگ معدن جدا كرده و سپس آنزا با استفاده از قالب هاي سفالي به شكل مورد نظر در مي آوردند ، از نتايج پژوهش هاي باستان شناسي در اين منطقه است .

به گفته مجري طرح بازنگري سيلك ، براي ساخت اين زيگورات ، بيش از يك ميليون خشت به كار رفته و تاكنون در وسعت 2500 مترمربع ، سه طبقه از اين ساختمان به همراه برج و پاگردهاي خشتي شناسايي شده است .

محوطه باستاني سيلك كه در فاصله سالهاي 1310 تا 1316 شمسي توسط رومن گيرشمن ، باستان شناس فرانسوي كاوش شده ، مشتمل بر دو تپه و دو گورستان پيش از تاريخ ، متعلق به هزاره ششم تا هزاره اول قبل از ميلاد است .

انواع سفالهاي ساده ، تيره رنگ ، قرمر منقوش ، اشياء سنگي ، استخواني ، فلزي ، صدفي ، پيكرك ها و ... در كنار آثار و بقاياي معماري ، به خوبي گوياي 5 هزار سال تداوم فرهنگي در اين منطقه است .



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