فعالیتهای مطلوبی درحوزه رعایت حقوق شهروندان درزنجان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید بیوک موسوی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی، اقدامات دستگاههای خدمات رسان در ایام نوروز را بسیار مطلوب عنوان کرد.

وی اظهار کرد: رعایت حقوق شهروندی فقط محدود به این مسائل نیست و باید این مهم در استان تقویت شود وپلیس پناهگاه و مرجع مردم بوده و از سوی دیگر ضابط قضایی هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: اعمال قانون در استان زنجان نسبت به گذشته بهتر شده و با وجود اینکه اعمال قانون برخی ها را ناراحت می کند ولی در کاهش جرایم و تخلفات موثر است.

موسوی تاکید کرد: پلیس استان زنجان در برخی از عرصه ها در شهرستان‌ها فعالیت‌های چشمگیری داشته است.

وی به انتخابات اشاره کردو گفت: با توجه به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مسؤولیت خطیری بر عهده نیروی انتظامی است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: با تعامل دستگاه‌ها، استان زنجان کارنامه خوبی در برگزاری انتخابات داشته باشد و تحقق این امر مهم نیاز مند همکاری و مدیریت درست است.

موسوی افزود: با حضور فرمانده جدید انتظامی استان زنجان فعالیت‌های نیروی انتظامی بهبود یافته و اجرای قانون ناراحتی به دنبال داشته باشد ولی نیروی انتظامی برای حفظ آرامش و امنیت نیازمند برخورد با متخلفان است.

وی به بحث حقوق شهروندی اشاره کردو افزود: فعالیت‌های مطلوبی در حوزه رعایت حقوق شهروندان انجام شده و فعالیت‌های مطلوبی در حوزه رعایت حقوق شهروندان در کشور و استان انجام شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان یادآورشد:اگر مانعی در راه رعایت حقوق شهروندی وجود دارد باید رفع شود وهر چه در این راستا تلاش شود موجب رضایت مردم و خداخواهد بود.