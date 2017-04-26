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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۳۷

مسئول معاونت روابط عمومی تبلیغات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

برگزاری مسابقه بهترین عکس خبری با محوریت سپاه و بسیج در مرداد ماه

برگزاری مسابقه بهترین عکس خبری با محوریت سپاه و بسیج در مرداد ماه

یاسوج- مسئول معاونت روابط عمومی تبلیغات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسابقه بهترین عکس خبری با محوریت سپاه و بسیج در مرداد ۹۶ برگزار مشود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری ظهر چهارشنبه در جلسه نشست ها و تعاملات تخصصی با اصحاب رسانه افزود: آثار ارسالی به مسابقه بهترین عکس خبری باید متعلق به رویداد های  سال ۹۵ باشند.

حیدری با بیان اینکه ۱۰ خرداد ماه آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در مسابقه است تاکید کرد: عکس های ارسالی  به دید عموم گذاشته شده و کارشناسان داوری نیز در رابطه با انتخاب آنها به عنوان عکس برتر نظر خواهند داد.

مسئول معاونت روابط عمومی سپاه فتح استان گفت: به سه اثر برتر در این مسابقه هدایایی  اهدا می شود.

وی افزود: در تاریخی مشخص از سه خبرنگار که بهترین همکاری با سپاه و بسیج را داشته باشند نیز تقدیر به عمل می آید.

کد مطلب 3962859

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