بخشی از التهابات سیاسی کشور ناشی از کمبود آرامش روانی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از فعالان عرصه سلامت استان ایلام اظهار داشت: این التهابات باعث می شود نتوانیم در موقعیت های مختلف بهترین تصمیم را گرفته و برای مقابله با مشکلات برنامه ریزی درسبی داشته باشیم.

وی یادآور شد: در کنار اینکه باید به سلامت جسمی شهروندان توجه شو.د، نباید از مسئله مهمی به نام آرامش روانی مردم غافل شویم.

استاندار ایلام تاکید کرد: بدون شک نبود این آرامش بر سلامت جسمی افراد نیز تاثیر منفی گذاشته و زمینه ساز برخی مشکلات برای شهروندان می شود.

مروارید اضافه کرد: نبود سلامت روانی بر افزایش ناهنجاری های اجتماعی نیز تاثیرگذار است و به جرات می توان گفت یکی از عوامل مهار این آسیب ها کاهش مشکلات روانی مردم است.

وی با اشاره به اینکه نباید همه مسائل جامعه را سیاسی جلوه دهیم، ادامه داد: برخی افراد هنگامیکه موافق دولت هستند حتی در بدترین شرایط فقر نیز حاضر به موضعگیری نمی شوند و زمانی نیز که در جبهه مخالفان قرار می گیرند، کوچکترین مسئله ای را سیاسی می کنند.

مروارید گفت: ایران اسلامی امروز در برابر هجمه بسیار سنگینی سیاسی و اقتصادی از سوی استکبار جهانمی قرار دارد و باید تلاش کنیم بیش از پیش در راستای افزایش آرامش روانی مردم گام برداریم.