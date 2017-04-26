رسالت مسئولان در انتخابات رعایت امانت مردم وپاسداشت آراء آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شاه‌آبادی امروز چهارشنبه در کارگاه آموزشی قوانین انتخابات هیئت‌های اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان هرسین، اظهار داشت: مهمترین حُسن دوره های آموزشی در امر انتخابات دست یافتن به ادبیاتی مشترک در حوزه اجرایی خواهد بود و مشکلات را از نظر مفاهیم ذهنی حل خواهد کرد.

وی ادامه داد: بر اساس تقویم زمانبندی انتخابات بیست و سه روز دیگر به زمان برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی مانده است و این یک زمان طلایی برای کشور و مجال امتحان برای دوستداران ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی در راستای عدم سوء استفاده از جایگاه‌ها و تریبون‌هاست که از آن به نفع اشخاص یا جریان خاصی استفاده نکنند.

فرماندار هرسین افزود: وظیفه مسئولان در امر انتخابات رعایت امانت مردم و پاسداشت آراء آنان است و باید فضای انتخابات را از هرگونه آلودگی پاک کنند تا انتخابات از مسیر واقعی خود دور نشود.

شاه آبادی همچنین از اعضای هیئت های اجرایی شهرستان خواست با احساس تکلیف عمل کنند و معتمد بودن خود را حفظ کنند.

فرماندار شهرستان هرسین تصریح کرد: برای انجام انتخاباتی سالم در سطح شهرستان برنامه های مدونی در حوزه های مختلف آموزشی و اجرایی تهیه کرده ایم .

امیر شاه آبادی اظهار داشت: برطبق قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی مؤظفند منابع مالی، انسانی و پشتیبانی خود را در اختیار ستاد انتخابات فرمانداری قرار دهند.