۲۳میلیارد ریال کالای قاچاق در مرکزی کشف شد/ دستگیری ۱۸۹ قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت: در راهبردهای اجرایی پلیس استان در حوزه قاچاق، در نخستین ماه سال جاری ۲۳ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شد که این میزان کشفیات حدود ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی ادامه داد:‌ در عملیات‌های مبارزه با عرضه کالای قاچاق توسط پلیس استان در فرودین ماه سال جاری ۱۸۹ نفر دستگیر و ۵۶ دستگاه خودرو نیز از قاچاقچیان کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی اضافه کرد: از تعداد ۱۴۲ پرونده تشکیل شده در این بازه زمانی در حوزه قاچاق، در هشت پرونده ارزش کالاهای کشف شده بالاتر از یک میلیارد ریال و تعداد ۲۰ پرونده نیز ارزشی بالاتر از ۱۰۰ میلیون ریال داشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق کالا آسیب و آفتی است که پیشگیری از آن بدون همبستگی و مشارکت همگانی امکان پذیر نخواهد بود و نیروی انتظامی نیز همواره برابر شرح وظایف خود آماده برخورد قاطع با هر گونه سوء استفاده در حوزه کالای قاچاق است.