جلال نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم جودو استان‌همدان به سومین دوره تورنمنت قهرمانی کشور اظهار داشت: تیم جودو استان برای حضور در سومین دوره تورنمنت قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان از فردا به مدت دو روز به تبریز اعزام می‌شود.

وی افزود: فتح اله فریدی وثوق به‌عنوان داور در این مسابقات حضور دارد.

رئیس هیئت جودو استان‌همدان با اشاره به اسامی اعزامی تیم همدان گفت: امیرحسین درایش، علی اسدی، محمدمهدی آقاملایی، علیرضا محمد مبارکی، خمسه‌ای، علیرضا اسماعیلی، علیرضا آئینی، امیرمحمد بهمنی نفرات اعزامی تیم همدان هستند.

نصرپور عنوان کرد: این تیم به مربیگری حمیدرضا کریمی ناصر و سرپرستی حسن شهابی در این مسابقات حاضر خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت هیئت‌های شهرستانی بیان کرد: شهرستان‌های تویسرکان، نهاوند، بهار و ملایر از شهرستان‌های فعال هستند که در برنامه توسعه این هیئت توجه و فعال کردن سایر شهرستان‌های استان است.

نصرپور عنوان کرد: شهرستان‌ها از بازوان توانمند هیئت هستند و برای اینکه بتوانیم در کشور حرف برای گفتن داشته باشیم باید از پتانسیل کل استان استفاده کنیم.

رئیس هیئت جودو استان‌همدان با اشاره به استقبال بانوان‌همدانی از رشته جودو گفت: استان‌همدان در جودوی بانوان یکسر و گردن از سایر هیئت‌های استان بالاتر بوده و بانوان همدان همیشه یک پای مسابقات، لیگ‌ها و اردوهای تیم ملی هستند.