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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۲۸

رئیس هیئت جودو استان‌همدان:

تیم جودو همدان به سومین دوره تورنمنت قهرمانی کشور اعزام می‌شود

تیم جودو همدان به سومین دوره تورنمنت قهرمانی کشور اعزام می‌شود

همدان- رئیس هیئت جودو استان‌همدان گفت: تیم جودو استان‌همدان به سومین دوره تورنمنت قهرمانی کشور اعزام می‌شود.

جلال نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم جودو استان‌همدان به سومین دوره تورنمنت قهرمانی کشور اظهار داشت: تیم جودو استان برای حضور در سومین دوره تورنمنت قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان از فردا به مدت دو روز به تبریز اعزام می‌شود.

وی افزود: فتح اله فریدی وثوق به‌عنوان داور در این مسابقات حضور دارد.

رئیس هیئت جودو استان‌همدان با اشاره به اسامی اعزامی تیم همدان گفت: امیرحسین درایش، علی اسدی، محمدمهدی آقاملایی، علیرضا محمد مبارکی، خمسه‌ای، علیرضا اسماعیلی، علیرضا آئینی، امیرمحمد بهمنی نفرات اعزامی تیم همدان هستند.

نصرپور عنوان کرد: این تیم به مربیگری حمیدرضا کریمی ناصر و سرپرستی حسن شهابی در این مسابقات حاضر خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت هیئت‌های شهرستانی بیان کرد: شهرستان‌های تویسرکان، نهاوند، بهار و ملایر از شهرستان‌های فعال هستند که در برنامه توسعه این هیئت توجه و فعال کردن سایر شهرستان‌های استان است.

نصرپور عنوان کرد: شهرستان‌ها از بازوان توانمند هیئت هستند و برای اینکه بتوانیم در کشور حرف برای گفتن داشته باشیم باید از پتانسیل کل استان استفاده کنیم.

رئیس هیئت جودو استان‌همدان با اشاره به استقبال بانوان‌همدانی از رشته جودو گفت: استان‌همدان در جودوی بانوان یکسر و گردن از سایر هیئت‌های استان بالاتر بوده و بانوان همدان همیشه یک پای مسابقات، لیگ‌ها و اردوهای تیم ملی هستند.

کد مطلب 3962930

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