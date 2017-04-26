به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، هم زمان با اعیاد ماه شعبان و ولادت با سعادت حضرت سدیالشهداء، امام سجاد(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) فرهنگ سرای اندیشه شاهد شعرخوانی شاعران آیینی در ویژه ­برنامه­ «عتبات کلمات» خواهد بود.

در این مراسم که با اجرای محمد جواد شرافت برگزار می‌شود، شاعران آئینی همچون سید حمید رضا برقعی، مصطفی صابر خراسانی، جواد محمد زمانی، احمد علوی، حامد عسگری، محمد رسولی و اسماء سوری به شعرخوانی خواهند پرداخت.

همچنین در این برنامه که روز شنبه ۹ اردیبهشت ساعت ۱۸در آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود، سید مهدی میرداماد در وصف حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به مدح و نغمه‌خوانی خواهد پرداخت.

علاقمندان برای شرکت در این مراسم می‌توانند به خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه، فرهنگسرای اندیشه مراجعه کنند.