محموله بزرگ قاچاق مواد نیروزا در بندر دیر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی افزایش وقوع سرقت قطعات و وسایل داخل خودرو طی هفته گذشته و شکایت تعدادی از شهروندان بوشهری، بررسی این موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی بیان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته سارق شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مرکز پلیس منتقل شد و در بازجویی‌های اولیه پلیس به ۱۸ فقره سرقت قطعات و وسایل داخل خودرو اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه متهم اموال سرقتی را به یک نفر مال‌خر در دشتستان فروخته است، ادامه داد: مقداری از اموال مسروقه در حودروی متهم کشف شد. متهم روانه زندان شده و تلاش برای دستگیری مالخر ادامه دارد.

وی همچنین از کشف یک محموله بزرگ قاچاق قرص و پودر نیروزا به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در بندر دیر خبر داد و اضافه کرد: چند تیم ویژه با محوریت پلیس آگاهی و سایر یگان‌های انتظامی تحقیقات خود در این پرونده انجام دادند.

عباس‌زاده افزود: با تحقیقات میدانی مشخص شد، دو نفر از اعضای یک باند، حجم قابل توجهی پودر و قرص نیرو زا را از مسیر دریا وارد شهرستان دیر کرده و با دپو در دو منزل مسکونی قصد دارند در فرصت مناسب با استفاده از خودروهای سواری تندرو (شوتی) به سایر نقاط استان و کشور منتقل کنند.

وی اضافه کرد: پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات هماهنگ و منسجم با مشارکت پلیس‌های آگاهی، امنیت عمومی، مبارزه با موادمخدر و کلانتری در بازرسی از مخفی‌گاه متهمان، کالاهای قاچاق دپو شده کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه اقلام کشف شده شامل ۴۰۰ کیلوگرم انواع پودر و ۱۵۰ هزار بسته قرص بدنسازی بوده بیان کرد: طبق نظر کارشناس مربوطه ۱۵ میلیارد ریال ارزش این محموله بوده که در همین راستا دو متهم دستگیر و در اختیار مرجع قضائی قرار گرفته اند.