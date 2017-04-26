بصیرت و پیروی محض از ولی فقیه رمز موفقیت نظام در آوردگاه انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحمت‌الله اروجی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای بسیج جامعه پزشکی اصفهان به شباهت جامعه روحانیت و پزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: روحانیان برای سلامت روح و پزشکان برای سلامت جسم انسانها انجام وظیفه می‌کنند.

وی در ادامه به حرمت‌شکنی‌های اخیر برخی افراد اشاره کرد و گفت: اینگونه اتفاقات به ویژه در آستانه انتخابات و موقعیت حساس کنونی نظام اسلامی، برای کشور بحران‌آفرین است و لذا ضروری است همه مردم نسبت به این جریانها بصیر و هوشیار باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و توطئه‌های دشمنان نظام اسلامی در این زمینه افزود: بصیرت آحاد مردم و پیروی محض ایشان از ولیّ فقیه رمز موفقیت نظام در آوردگاه عظیم انتخابات است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان فلسفه و ماموریتهای سازمان تبلیغات اسلامی پرداخت و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهادهای انقلابی و ولایی است که در سال ۱۳۶۰ به فرمان حضرت امام خمینی(ره) تاسیس شد.

حجت الاسلام اروجی وظیفه اصلی سازمان تبلیغات اسلامی را ساماندهی و نظارت راهبردی امر تبلیغ دین در سطح جامعه بیان کرد و با اشاره به گستردگی گروه های هدف آن گفت: شبکه تبلیغ دین شامل ائمه جمعه و جماعات، روحانیون مستقر و طرح هجرت و مبلغات حوزوی و سنتی، تشکلهای دینی مردمی اعم از هیئات مذهبی، کانونهای فرهنگی تبلیغی و انجمنهای اسلامی، جامعه مداحان، جامعه قرآنی شامل موسسات، خانه های قرآن شهری و روستایی و قاریان و حافظان و مربیان و گروه های مختلف قرآنی در رشته های گوناگون، مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا و جمعیت بانوان فرهیخته و فعال در عرصه دین، مهم‌ترین گروه‌های هدف سازمان تبلیغات اسلامی می باشند، که هر کدام به نوبه‌ی خود از سازمان تبلیغات اسلامی متوقع هستند.

وی با انتقاد جدی از عدم تعادل و تناسب در توزیع اعتبارات فرهنگی در سطح کشور و استان گفت: انتظارات از سازمان تبلیغات اسلامی بسیار زیاد است ولی درصد اعتبارات و امکانات برای ارائه خدمات رسانی به جامعه هدف و تاثیرگذاری مطلوب، محدود و قابل مقایسه با برخی از نهادها نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اصفهان با بیان اینکه فقط در یک مورد، ۱۵۴ روحانی و مبلّغ با اولویت مناطق محروم و روستایی در سراسر استان مستقر هستند، افزود: طی پژوهش های انجام شده، با حضور یک روحانی در روستا بیش از ۱۵ نهاد حقوقی و حقیقی همچون آموزش و پرورش، بسیج، دادگستری، فرمانداری، کمیته امداد و غیره از حضور ایشان بهره‌مند می‌شوند و لذا ضروری است حمایتهای بیشتری در این خصوص انجام پذیرد.

وی در پایان سخنان خود به زمینه‌های فعالیت گروههای انحرافی در استان اصفهان و تلاش دشمنان برای بدنام کردن دین و فرهنگ ناب تشیّع اشاره و تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در راستای پیروی از رهبر معظم انقلاب، پرهیز و مقابله با مناسک سازی و مناسبت سازیهای بی‌جهت را در دستور کار خود قرار داده است.