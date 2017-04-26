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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۵۰

مرد حلقه‌ای ایران ۶ ساعت شهر قائم‌شهر را با حلقه پیمایش کرد

مرد حلقه‌ای ایران ۶ ساعت شهر قائم‌شهر را با حلقه پیمایش کرد

قائم‌شهر- مرد حلقه‌ای ایران، به مناسبت سالروز شهادت محمد بلباسی، شهید مدافع حرم قائم‌شهر، به مدت شش ساعت دور شهر قائم‌شهر را با حلقه پیمایش کرد.

سید غلامرضا رضوی رئیس اداره ورزش و جوانان قائمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرد حلقه ای ایران از ظهر چهارشنبه چرخش با حلقه دور شهر قائمشهر را آغاز کرده است، این برنامه را یکی از برنامه‌های بسیجی و ارزشی اداره ورزش و جوانان برشمرد و افزود: مرد حلقه‌ای ایران برای یادبود شهدای مدافع حرم و سالروز شهید مدافع حرم قائم‌شهر، شهید بلباسی، این کار را آغاز کرده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قائم‌شهر، ابراز علاقه‌مندی به برگزاری چنین کارهایی در هیئت‌های ورزشی، گفت: بسیج ورزشکاران شهرستان قائم‌شهر این موضوع را با اداره تربیت بدنی سپاه پاسداران شهرستان قائم‌شهر، پیگیری کرده است.

مازندران ۳۲ شهید مدافع حرم تقدیم کرده است.

کد مطلب 3962995

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