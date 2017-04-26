سید غلامرضا رضوی رئیس اداره ورزش و جوانان قائمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرد حلقه ای ایران از ظهر چهارشنبه چرخش با حلقه دور شهر قائمشهر را آغاز کرده است، این برنامه را یکی از برنامههای بسیجی و ارزشی اداره ورزش و جوانان برشمرد و افزود: مرد حلقهای ایران برای یادبود شهدای مدافع حرم و سالروز شهید مدافع حرم قائمشهر، شهید بلباسی، این کار را آغاز کرده است.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قائمشهر، ابراز علاقهمندی به برگزاری چنین کارهایی در هیئتهای ورزشی، گفت: بسیج ورزشکاران شهرستان قائمشهر این موضوع را با اداره تربیت بدنی سپاه پاسداران شهرستان قائمشهر، پیگیری کرده است.
مازندران ۳۲ شهید مدافع حرم تقدیم کرده است.
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