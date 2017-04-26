اقتصادمقاومتی کشورمان را درمقابل توطئه های دشمنان مصون می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی امروز چهارشنبه در نخستین جلسه شورای اداری استان کردستان که در سالن پیامبر اعظم استانداری تشکیل شد، ماه های رجب، شعبان و رمضان را فصل بهار اولیاء الله خواند و گفت: در روایات اسلامی آمده است هر کسی چهل شبانه روز بر نفس خود حاکم شود و اخلاص داشته باشد قلبش کانون نور و رحمت و زبانش زبان صدق خواهد شد.

وی عنوان کرد: ما مسلمان ها باید از این سه ماه پراز رحمت و برکت برای تعالی و تکامل خود استفاده و توشه ای برای برزخ و قیامت خود مهیا و ذخیره کنیم.

وی اظهارداشت: اگر بتوانیم در زمینه مذکور موفق عمل کنیم بی شک در عرصه خدمات رسانی بیشتر به آحاد مردم هم موفق خواهیم شد.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری وجود حکومت اسلامی را فرصت و نعمت بزرگی دانست و برحفظ آن تاکید کرد و گفت: باید از این فرصت نهایت استفاده را درراستای ارائه خدمات بیشتر به مردم کنیم و سعی نماییم برای جامعه اسلامی منشاء خیر باشیم.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به اینکه میدان و عرصه خدمت در کشورما بسیار گسترده است، بیان کرد: سال گذشته خدمات و زحمات زیادی کشیده شد و امسال می طلبد مسئولان تلاش مضاعفی در راستای تحقق شعار سال داشته باشند.

وی با بیان اینکه عزت و عظمت جمهوری اسلامی ایران در تولید و اشتغال است، اظهارداشت: تولید و اشتغال یکی از مهمترین فاکتورها و مولفه های دقتر است.

وی با اشاره به اینکه قدرت اقتصادی پشتوانه بزرگی برای هر کشوری محسوب می شود، افزود: در بدترین شرایط و با کمترین امکانات به شرط وجود همت و اراده وانگیزه می توان تاثیرگذارترین و بهترین اقدامات را انجام داد.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: دولت یازدهم سال گذشته با تزریق وام تعدادی از واحدهای صنعتی نیمه فعال را فعال کرد و می طلبد امسال بانک ها در این راستا همکاری بیشتری داشته باشند.

آیت الله دری نجف آبادی اظهارداشت: وجود ۱۰ و ۲۰ درصد بیکاری در هریک از استان ها، شایسته کشورما نیست و باید مسئولان همت کنند و نسخه رهبری یعنی اقتصاد مقاومتی را محقق کنند تا شاهد رفع مشکلات بیکاری باشیم.

وی با اشاره به اینکه ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی دارای بیش از یکصد محور است، عنوان کرد: اساس اقتصاد مقاومتی مصون سازی کشورمان در برای توطئه های دشمنان است لذا باید تمام انرژی ها را متمرکز کنیم تا بازدهی و خروجی رضایت بخشی در این راستا داشته باشیم.

وی بیان کرد: وزیر بهداشت اعلام کردند کشورما جزو بیشترین واردکنندگان لوازم آرایشی است و در مواردی هم چون مصرف شیر هم کمترین سرانه مصرف را در میان سایر کشورها به خود اختصاص داده است.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: باید این گونه مصارف در کشورما به حد تعادل برسد و مسائل ضروری و اساسی هم چون تغذیه مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به اینکه ظرفیت دولت برای سرمایه گذاری محدود است، گفت: هزینه های جاری دولت کمرشکن است به عنوان نمونه سال گذشته تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرد.

وی با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی بر بسیج مردمی در زمینه سرمایه گذاری و بهبود فضای اقتصادی کشور تاکید می کند، اضافه کرد: بی شک استان کردستان دارای ظرفیت های فراوانی است و توانایی ایجاد اشتغال بیش از وضعیت موجود خود را دارد تنها نیاز به ایجاد کارهای جدید و رونق صادرات و ایجاد صنایع تبدیلی در این استان است.

وی با اشاره به اینکه کشورما به کمک و همکاری آحاد مردم نیاز دارد، اظهارداشت: همه ما باید برای عظمت و سربلندی ایران اسلامی بسیج شویم ودربرابر جنایتکاران و مزدورانی که چشم طمع به کشورمان بستند در تمامی عرصه ها به ویژه انتخابات حضوری دشمن شکن و گسترده داشته باشیم.