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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۱۸

سقوط خودرو جیپ به دره در ایلام ۴ کشته و زخمی برجای گذاشت

سقوط خودرو جیپ به دره در ایلام ۴ کشته و زخمی برجای گذاشت

ایلام-سقوط خودرو جیپ به دره در استان ایلام یک کشته و سه زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس استان ایلام اعلام کرد: سقوط جیپ به دره در منطقه کوهستانی روستای گنبد پیر محمد شهرستان ملکشاهی به علت عدم کنترل وسیله نقلیه و تردد در منطقه صعب العبور یک نفر کشته و سه زخمی برجای گذاشته است.

حال مصدومان وخیم گزارش شده است، در همین ارتباط سرپرست پلیس راه ایلام با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: راننده این خودرو در اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است.

سرهنگ رضا همتی زاده تاکید کرد: سه سرنشین این وسیله نقلیه نیز جراحات بسیاری برداشته و به مراکز درمانی مهران اعزام شده اند.

وی یادآور شد: این خودرو در مسیر حرکتت می کرده که دارای جاده ارتباطی نبوده است، در بخشی از مسیر به دلیل کوهستانی بوده منطقه ، راننده توانایی کنترل وسیله را از دست داده و به همراه سرنشینان به درون دره سقوط می کند.

کد مطلب 3963017

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