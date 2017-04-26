به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بررسی نتایج نظارت و بازرسی از شهرهای بازی و زمین‌های بازی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: تمامی تجهیزات شهرهای بازی و زمین‌های بازی مشمول مقررات ملی استاندارد است.

وی افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته با شهرداری‌ها به صورت مداوم از تجهیزات شهرهای بازی و زمین‌های بازی نظارت به عمل آمده و مشکلات بررسی می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان با اشاره به مشکل تولید الکتریسیته تجهیزات بازی پلاستیکی پارک‌ها اضافه کرد: به عنوان مثال به این منظور مقرر شد بر روی تجهیزات واکس مخصوصی استفاده شده و یا با خیس کردن هفتگی تجهیزات بازی از اصطکاک و تولید الکتریسیته آن ممانعت شود.

علایی ادامه داد: همکاری شهرداری‌ها در استانداردسازی تجهیزات بازی مطلوب است و در مرکز استان شهروندان می‌توانند با اطمینان از وسایل و تجهیزات ورزشی و بازی استفاده کنند.

وی با اشاره به جمع‌آوری هفت مورد از تجهیزات غیراستاندارد شهرهای بازی ادامه داد: با وجود نظارت و بازرسی مداوم انتظار می‌رود خود شهروندان نیز در شناسایی تجهیزات غیراستاندارد این اداره کل را یاری کنند.

مدیرکل استاندارد استان تأکید کرد: هر شهروندی موفق به معرفی تجهیزات غیراستاندارد و یا کالای غیراستاندارد باشد جوایزی را از این اداره دریافت می‌کند.