مشارکت حداکثری مردم درانتخابات امنیت ملی را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان که در سالن پیامبر اعظم استانداری تشکیل شد، گفت: تنها راهی که مردم ما می توانند خواست و اراده خود را در اداره امور کشور اعمال کنند، شرکت در انتخابات است.

وی عنوان کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک کشورمان، مشارکت حداکثری مردم در انتخاباتف امنیت ملی ما را تضمین می کند.

وی اظهارداشت: مردم ما در برنامه ها ومناسبت های ملی و مذهبی هم چون راهپیمایی ها همواره حضوری چشمگیر داشتند و گاها رسانه های معاند این مشارکت و حضور را بسیار کم جلوه دادند و منعکس کردند.

استاندار کردستان اضافه کرد: در عرصه انتخابات چون سند و مدرک از حضور و مشارکت مردم وجود دارد رسانه های بیگانه نمی توانند آنگونه که خود می خواهند از مشارکت مردم خبر منتشر کنند.

زاهدی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند رای مردم حق الناس است، ادامه داد: به مردم قول می دهم که مجری قانون و امانت دار آراء آنها باشم.

وی خطاب به طرفداران نامزدهای انتخابات اعم از ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی بیان کرد: برای اینکه از این امتحان پیروز و سربلند باشید باید اقدام به تخریب دیگر کاندیداها نکنید و آنچه واقعیت دارد را با مردم در میان بگذارید.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجام شده درسال گذشته دراستان اشاره کرد وگفت: در حوزه های زیربنایی و زیرساختی و ارتباطات دراستان حرکت های خوبی انجام شد.

استاندار کردستان عنوان کرد: در بخش کشاورزی استان تحول و اقدامات مطلوبی انجام گرفته و افزایش ۴۶ درصدی تولیدات این بخش گواهی براین مدعاست.

زاهدی با اشاره به اینکه در گذشته کمتر از پنج درصد پهنه استان مطالعه ژئوفیزیک هوایی آن انجام شده بود، اضافه کرد: تا پایان امسال بیش از ۴۰ درصد پهنه استان مطالعه ژئوفیزیک آن انجام می شودو عرصه برای سرمایه گذاری در عرصه معدن بیشتر فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال دو کار عمده ومهم شامل اشتغال و انتخابات پیش رو داریم، بیان کرد: امسال دستگاه هایی که مستقمیا با بحث اشتغال در ارتباط هستند برنامه های خود را باید در کارگروه اشتغال مطرح کنند تا بعد از تایید درکارگروه اقتصاد مقاومتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرند.