۴۰۰ صنف مرتبط بامسکن درتنگنا/ رکود ۵۰ برابر قبل از برجام است

رئیس اتحادیه صنفی آهن فروشان استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته صنف آهن فروشان در رکود بسیار شدیدی قرار داشت و در سال جاری نیز همچنان اوضاع به همین منوال است.

کوروش امیری گفت: ساخت و ساز در بازار فعلی به سال‌های گذشته رسیده است و این به معنای توقف بسیار شدید در حوزه مسکن و ساخت و ساز است که به طور مستقیم روی صنف آهن فروشان و رکود در بازار آنها اثر دارد.

وی افزود: بارها با امور مالیاتی تماس گرفتیم و درخواست کردیم تا با یک استعلام ساده از شهرداری از وضعیت ساخت و سازها آگاه شود و بازار این روزها را با سالهای گذشته مقایسه نکنند.

این کاسب حوزه فروش مصالح ساختمانی ادامه داد: در این راستا بسیاری از فعالان صنف ما کارشان به تعطیلی کشیده شده است و دهها کارگر بیکار شدند کارگرانی که قبلا بیمه بودند و حقوق می‌گرفتند اما متاسفانه در عین این رکود و بیکاری مالیات های سنگین همچنان طبق روال معمول است و این تعطیلی واحدهای تجاری را سرعت داده است.

امیری همچنین خواستار تطابق مالیات های اخذ شده با درامد اصناف در سالهای رکود شد.

وی گفت: متاسفانه مدتی است که با انسداد مسیر دسترسی به محل صنوف آهن فروشی و مصالح ساختمانی در شهرک دولت آباد کرمانشاه، رکود در این بازار تشدید شده است و این در حالی است که مسئولین شهرداری و حوزه ترافیک باید وقتی اقدام به عملیاتی می کنند راهکارهای جایگزین در حین کارهای عمرانی را در نظر بگیرند. قطعا در صورت بروز یک اتفاق دسترسی به این منطقه با زمان بسیار زیادی انجام خواهد شد.

امیری با اشاره به فشارهای مالیاتی در شرایط رکود اظهار داشت: امروز بسیاری از کسبه از آوردن اجناس گوناگون در حوزه آهن آلات و مصالح ساختمانی خودداری می کنند و همین باعث شده است که اگر شما اجناس متعددی را بخواهید مجبور به جستجو در تمام بازار باشید چرا که یک کاسب خاص اقدام به فروش اجناس مختلف نمی‌کند چون از نظر اقتصادی برای او به صرفه نخواهد بود.

بعد از برجام رکود اوج گرفته است

وی با اشاره به وعده دولت برای رونق اقتصادی در سال‌های بعد از برجام اظهار داشت: به هیچ عنوان از رکود خارج نشدیم به جرأت می‌توان گفت که سال‌های قبل در چنین روزی را شاهد نبودیم.

امیری همچنین با اشاره به برخی خبرها در خصوص اینکه فقط بازار مسکن در رکود است اظهار داشت: فقط ۴۰۰ صنف و شغل دیگر با بازار مسکن در ارتباط است شغل های تولیدی صنعتی و خدماتی، چطور می‌توان گفت که فقط بخش مسکن در رکود است؟ قطعاً تمام این بخش ها که با بازار مسکن در ارتباط هستند نیز اکنون در رکود شدید به سر می برند.