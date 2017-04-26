نیازمند قوانینی برای حمایت از کارگران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم لیوانی عصر چهارشنبه در دیدار نمایندگان جامعه کار و تلاش استان به مناسبت هفته کار و کارگر اظهار کرد: هم در قرآن و هم در روایات بر اهمیت کار و کارگری اشاره‌شده است.

وی افزود: هم در سیره ائمه و هم پیامبر(ص) اشاره‌شده تنبلی و بیکاری برای دین و دنیا انسان مضر است.

امام‌جمعه موقت گرگان با اشاره به نام‌گذاری امسال به‌عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» از سوی رهبر معظم انقلاب، ادامه داد: امیدواریم این شعار امسال به معنای واقعی تحقق یابد.

وی با تأکید بر اینکه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تنها نباید به مشاغل دولتی فکر کنند باید تلاش کنیم از مدرک‌گرایی به سمت شغل‌هایی که هم تولید به همراه دارند و هم درآمدزا برای استان هستند رغبت بیشتری ایجاد شود.

کارگران تحت‌فشار زندگی قرار دارند

حجت‌الاسلام لیوانی اضافه کرد: هرساله برای حقوق و مزایای کارگران حداقل و حداکثری تعیین می‌شود اما اغلب کارفرمایان حداقل را پرداخت می‌کنند.

وی بابیان اینکه کارگران استان تحت‌فشار زندگی قرار دارند، متذکر شد: با توجه به تورم و هزینه‌های معیشتی، حقوق کارگران کفاف نمی‌کند و نیازمند قوانینی هستیم که پشتوانه کارگران باشد تا آن‌ها دغدغه معیشتی نداشته باشند.

امام‌جمعه موقت گرگان تصریح کرد: هم‌اکنون شرایط کارگران در استان خوب نیست و کارگران روزمزد هم وضعیت مناسبی ندارند و قوانین مجلس باید به کمک این اقشار کم‌درآمد بیاید.

وی تأکید کرد: باید افرادی آشنا به درد کارگران و از خود جامعه کارگری وارد مجلس شورای اسلامی‌شده و قوانین حمایتی برای این قشر مصوب کنند.