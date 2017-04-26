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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۳:۴۵

رییس کل دادگستری کردستان:

میزگردها و سخنرانی های انتخاباتی باید با مجوزقانونی برگزار شود

میزگردها و سخنرانی های انتخاباتی باید با مجوزقانونی برگزار شود

سنندج- رییس کل دادگستری کردستان گفت: میزگردها و سخنرانی های انتخاباتی باید با مجوز قانونی برگزار شود در غیر این صورت با برگزارکنندگان برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گروسی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان که در سالن پیامبر اعظم استانداری تشکیل شد، گفت: حضور باشکوه مردم در انتخابات پیش رو نمایش اقتدار و قدرت ملی و جلوه گر استقلال کشورمان است.

وی با اشاره به اینکه حضور در این رویداد بزرگ مشارکت در تعیین سرنوشت کشورمان است، عنوان کرد: مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای میزان پایبندی آنها به انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان می دهد.

وی یکی از رسالت های مدیران و مسئولان را تشویق مردم به حضور در انتخابات ذکر وبیان کرد: هرچه میزان آراء مردم بیشتر باشد اقتدار و درخشش نظام نسبت به گذشته بیشتر خواهد شد.

رییس کل دادگستری کردستان ادامه داد: دولت های مختلف در طی دهه های  گذشته خدمات زیادی انجام دادند که باید برای مردم بیان شود و در این ایام باید خدمات نظام به طور برجسته برای همگان یادآوری شود.

گروسی  عنوان کرد:  درانتخابات های گذشته توطئه های دشمنان مبنی بر تحریم انتخابات و عدم مشارکت مردم همواره با شکست مواجه شده، قطعا در ۲۹ اردیبهشت هم بار دیگر شاهد شکست دشمنانمان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه امکانات و مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات مهیاست، اظهارداشت: برطبق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا مجریان انتخابات افراد بی طرفی و امین مردم و آراء  آنها هستند.

وی ادامه داد: طرفداری واستفاده از امکانات دولتی له یا علیه هر کدام از کاندیداها توسط مجریان انتخابات، مسئولان وکارکنان دولتی و رسانه هایی که از امکانات دولتی بهره مند هستند، ممنوع و خلاف قوانین است و با خاطیان برخورد خواهد شد.

رییس کل دادگستری کردستان افزود: جرائم و مجازات در قانون انتخابات پیش بینی شده و همه را احصا کردیم و به مسئولان دستگاه های اجرایی استان هم ابلاغ کرده ایم.

وی با تاکید براینکه سخنرانی ها و تشکیل میزگردهای انتخاباتی باید با مجوز قانونی انجام شود، گفت: در دادگستری استان شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات احتمالی انتخابات و همچنین ستاد ویژه پیشگیری از جرائم انتخاباتی تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه برای پیشگیری از تخلفات سازوکار قانونی پیش بینی شده است، بیان کرد: نگرانی های مربوط به تبلیغات در فضای مجازی هم برطرف شده و سازوکار ویژه این اقدام که کاندیداها چگونه از این فضا استفاده کنندهم پیش بینی شده است.

رییس کل دادگستری کردستان ادامه داد: قواعد لازم در ارتباط با موضوع مذکور در اختیار کاندیداها قرا رمی گیرد و باید براساس آن عمل کنند.

نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری هم در این جلسه گفت: اگر بگوییم دراستان خدمتی انجام نشده قطعا بی انصافی کردیم، کارها و خدماتی ارائه شده ولی کافی و رضایت بخش نیست.

ماموستا فایق رستمی عنوان کرد: کردستان دارای ظرفیت های فراوان و منابع خدادادی ارزشمند و نیروی انسانی متخصص و توانمندی است.

وی بیکاری، بالابودن سود تسهیلات بانکی، نبودکارخانه، محرومیت حاشیه نشین ها، کم توجهی به بازیافت زباله در برخی از شهرهای استان هم چون مریوان و نبود کلینیک ویژه بیماران شیمیایی را از جمله مشکلات مردم این استان ذکر کرد.

وی اظهارداشت: متاسفانه جوانان این منطقه حتی آنهایی که دارای مدرک دانشگاهی هستند به مشاغل کاذب روی آوردند واین معضلی برای استان است.

کد مطلب 3963086

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