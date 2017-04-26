اجلاس وزرای زن کشورهای اسلامی در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، اجلاس دو روزه وزرای زن کشورهای اسلامی با شعار(سیاست گذاری اجتماعی و خانواده در جوامع اسلامی الزامات و بایسته ها)روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در مشهد برگزار می شود.

طبق اعلام استانداری خراسان رضوی معاون زنان رئیس جمهور میهمان اصلی این اجلاس خواهند بود و بنابر اخبار تائید نشده از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز برای حضور در اجلاس دعوت شده است.

برگزاری مراسم افتتاحیه، میزگردهای تخصصی و بحث و تبادل نظر بین شرکت کنندگان از برنامه های این اجلاس عنوان شده است.

شایان ذکراست دراین اجلاس وزرای زن از ۱۰ کشور اسلامی حضور خواهند داشت.