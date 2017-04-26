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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۰۳

از فردا به مدت دو روز

اجلاس وزرای زن کشورهای اسلامی در مشهد برگزار می شود

اجلاس وزرای زن کشورهای اسلامی در مشهد برگزار می شود

مشهد- اجلاس وزرای زن کشورهای اسلامی از فردا به مدت دو روز در مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، اجلاس دو روزه وزرای زن کشورهای اسلامی با شعار(سیاست گذاری اجتماعی و خانواده در جوامع اسلامی الزامات و بایسته ها)روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در مشهد برگزار می شود. 

طبق اعلام استانداری خراسان رضوی معاون زنان رئیس جمهور میهمان اصلی این اجلاس خواهند بود و بنابر اخبار تائید نشده از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز برای حضور در اجلاس دعوت شده است. 

برگزاری مراسم افتتاحیه، میزگردهای تخصصی و بحث و تبادل نظر بین شرکت کنندگان از برنامه های این اجلاس عنوان شده است. 

شایان ذکراست دراین اجلاس وزرای زن از ۱۰ کشور اسلامی حضور خواهند داشت.

کد مطلب 3963092

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