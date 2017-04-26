محمد ایزدخواستی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با برگزاری برنامه نگاهی به شهر خلاق از ویژه برنامه‌های هفته اصفهان اظهار داشت: سوم اردیبهشت‌ماه، روز تولد «شیخ بهایی» حکیم و دانشمند فرزانه اصفهانی است و به اسم روز معمار نامیده شده است.

وی افزود: در واقع اردیبهشت، ماهی است که زیبایی‌هایی طبیعت اصفهان به معماری و شهرسازی زیبای اصفهان ارتباط پیدا می‌کند و بر این اساس این برنامه با هدف بررسی و واکاوی مولفه‌های شهر خلاق اصفهان توسط شهرداری اصفهان تدارک شده است که از ششم تا نهم اردیبهشت‌ماه در جوار مقبره صائب از ساعت هشت شب برگزار می‌شود.

رئیس خانه خلاقیت و نوآوری شهری اصفهان با بیان اینکه دکتر حدادعادل، نامور مطلق و بلخاری از مهمانان ویژه این برنامه هستند، افزود: روز چهارشنبه ششم اردیبهشت‌ماه دکتر بلخاری با محوریت موضوعی حکمت، در ارتباط با مولفه‌های شهر خلاق اصفهان به صحبت می‌پردازد و روز جمعه نیز دکتر ناموز مطلق به موضوع اسطوره‌شناسی می‌پردازد.

وی با اشاره به اینکه موضوع سخنرانی دکتر حداد عادل در ارتباط با ادب و هنر درشهر خلاق است، تاکید کرد: سخنران روز پنج‌شنبه که به جای دکتر ولایتی به اصفهان خواهد آمد به زودی مشخص خواهد شد.

ایزدخواستی با بیان اینکه دکتر اسماعیل آذر و عبدالمهدی مستکین مدیر فرهنگی هنری دفتر یونسکوی ایران در این چهار شب جمع حاضر را همراهی می‌کند، ادامه داد: این برنامه از شبکه چهار سیما نیز پخش می‌شود.

وی با بیان اینکه مقبره صائب از فضاهای خوب شهری است که هنوز مورد توجه جدی قرار نگرفته است، ابراز داشت: این بنا توسط منطقه یک شهرسازی اصفهان وسازمان نوسازی بهسازی مرمت شده است و امیدواریم با برگزاری این برنامه‌های فرهنگی در این فضاهای ارزشمند، فضای شهر را بیش از پیش به سمت امور فرهنگی سوق دهیم.