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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۳۵

رئیس خانه خلاقیت و نوآوری شهری اصفهان خبر داد:

واکاوی مولفه‌های شهر خلاق اصفهان با نام‌آوران ادبی کشور در اصفهان

واکاوی مولفه‌های شهر خلاق اصفهان با نام‌آوران ادبی کشور در اصفهان

اصفهان - رئیس خانه خلاقیت و نوآوری شهری اصفهان گفت: ششم تا نهم اردیبهشت‌ماه، اصفهان میزبان چند تن از نام‌آوران ادبی کشور است که در جوار مقبره صائب به واکاوی مولفه‌های شهرخلاق می‌پردازند.

محمد ایزدخواستی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با برگزاری برنامه نگاهی به شهر خلاق از ویژه برنامه‌های هفته اصفهان اظهار داشت: سوم اردیبهشت‌ماه، روز تولد «شیخ بهایی» حکیم و دانشمند فرزانه اصفهانی است و به اسم روز معمار نامیده شده است.

وی افزود: در واقع اردیبهشت، ماهی است که زیبایی‌هایی طبیعت اصفهان به معماری و شهرسازی زیبای اصفهان ارتباط پیدا می‌کند  و بر این اساس این برنامه با هدف بررسی و واکاوی مولفه‌های شهر خلاق اصفهان توسط شهرداری اصفهان تدارک شده است که از ششم تا نهم اردیبهشت‌ماه در جوار مقبره صائب از ساعت هشت شب برگزار می‌شود.

رئیس خانه خلاقیت و نوآوری شهری اصفهان با بیان اینکه دکتر حدادعادل، نامور مطلق و بلخاری از مهمانان ویژه این برنامه هستند، افزود: روز چهارشنبه ششم اردیبهشت‌ماه دکتر بلخاری با محوریت موضوعی حکمت، در ارتباط با مولفه‌های شهر خلاق اصفهان به صحبت می‌پردازد و  روز جمعه نیز دکتر ناموز مطلق به موضوع اسطوره‌شناسی می‌پردازد

وی با اشاره به اینکه موضوع سخنرانی دکتر حداد عادل در ارتباط با ادب و هنر درشهر خلاق است، تاکید کرد: سخنران روز پنج‌شنبه که به جای دکتر ولایتی به اصفهان خواهد آمد به زودی مشخص خواهد شد.

ایزدخواستی با بیان اینکه دکتر اسماعیل آذر و عبدالمهدی مستکین مدیر فرهنگی هنری دفتر یونسکوی ایران در این چهار شب جمع حاضر را همراهی می‌کند، ادامه داد: این برنامه از شبکه چهار سیما نیز پخش می‌شود.

وی با بیان اینکه مقبره صائب از فضاهای خوب شهری است که هنوز مورد توجه جدی قرار نگرفته است، ابراز داشت: این بنا توسط منطقه یک شهرسازی اصفهان وسازمان نوسازی بهسازی مرمت شده است و امیدواریم با برگزاری این برنامه‌های فرهنگی در این فضاهای ارزشمند، فضای شهر را بیش از پیش به سمت امور فرهنگی سوق دهیم.

کد مطلب 3963093

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