انتخابات شورای ۸ شهر مازندران الکترونیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر چهارشنبه در جمع فرمانداران شهرهای مجری انتخابات الکترونیکی اظهار داشت: با توجه به اینکه برای اولین بار انتخابات شوراهای اسلامی ۸ شهر به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود ضرورت دارد تا مردم عزیز با شیوه رأی دادن الکترونیکی آشنا شوند.

وی افزود: در این راستا ضرورت دارد در قالب مانور آموزشی از هفته آینده دستگاه رأی گیری الکترونیکی در نقاط پر رفت و آمد شهر مستقر و افراد به صورت عملی با دستگاه آشنا شده و و رأی دادن الکترونیکی را تمرین کنند.

وی گفت: این دستگاه با امنیت کامل طراحی شده و با بهره گیری از آن هم در اخذ رأی و هم شمارش آرا تسریع خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان همچنین پیشنهاد کرد: مراکز دانشگاهی، آموزش و پرورش و دستگاه‌ها برای توسعه آموزش انتخابات الکترونیکی مساعدت جدی کنند و علاوه بر این، فیلم آموزشی راهبری و کاربری انتخابات الکترونیکی تهیه شده و به زودی در اختیار مجریان قرار می‌گیرد همچنین تیزر مناسبی در زمینه انتخابات الکترونیکی تهیه شده که به زودی از طریق شبکه‌های مجازی و صدا و سیمای به ویژه شبکه استانی منتشر خواهد شد..