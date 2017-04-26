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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۲۴

رئیس ستاد انتخابات مازندران:

انتخابات شورای ۸ شهر مازندران الکترونیکی است

انتخابات شورای ۸ شهر مازندران الکترونیکی است

ساری - رئیس ستاد انتخابات مازندران گفت: برای اولین بار انتخابات شوراهای اسلامی هشت شهر به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر چهارشنبه در جمع فرمانداران شهرهای مجری انتخابات الکترونیکی اظهار داشت: با توجه به اینکه برای اولین بار انتخابات شوراهای اسلامی ۸ شهر به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود ضرورت دارد تا مردم عزیز با شیوه رأی دادن الکترونیکی آشنا شوند.

وی افزود: در این راستا ضرورت دارد در قالب مانور آموزشی از هفته آینده دستگاه رأی گیری الکترونیکی در نقاط پر رفت و آمد شهر مستقر و افراد به صورت عملی با دستگاه آشنا شده و و رأی دادن الکترونیکی را تمرین کنند.

وی گفت: این دستگاه با امنیت کامل طراحی شده و با بهره گیری از آن هم در اخذ رأی و هم شمارش آرا تسریع خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان همچنین پیشنهاد کرد: مراکز دانشگاهی، آموزش و پرورش و دستگاه‌ها برای توسعه آموزش انتخابات الکترونیکی مساعدت جدی کنند و علاوه بر این، فیلم آموزشی راهبری و کاربری انتخابات الکترونیکی تهیه شده و به زودی در اختیار مجریان قرار می‌گیرد همچنین تیزر مناسبی در زمینه انتخابات الکترونیکی تهیه شده که به زودی از طریق شبکه‌های مجازی و صدا و سیمای به ویژه شبکه استانی منتشر خواهد شد..

کد مطلب 3963143

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