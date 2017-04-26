۵ تیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند/ شرایط پیچیده گروه سوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ فوتبال ادارات استان گلستان، عصر چهارشنبه در استادیوم آزادی گرگان به پایان رسید و تیمهای زندانها، منابع طبیعی، آموزش و پرورش، صدا و سیما و مخابرات در فاصله یک هفته مانده به پایان مرحله گروهی، صعود خود به مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها را قطعی کردند.
سرگروهی زندانها و حذف ورزش و جوانان
در گروه اول، تیم زندانها با سه گل از سد تیم غله گذشت تا با کسب ۱۶ امتیاز، صدرنشینی و صعود خود به جمع هشت تیم پایانی را قطعی کند، تیم منابع طبیعی هم در دیداری حساس با حساب دو بر یک از سد گمرک گذشت تا با ۱۲ امتیاز به عنوان تیم دوم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند، همچنین تیم ورزش و جوانان با نتیجه پر گل ۱۰ بر یک تیم نفت را شکست داد تا به مکان سوم جدول صعود کند، اما با توجه به امتیازات بیشتر تیمهای سوم گروههای دوم و سوم، تیم سوم گروه اول شانسی برای صعود به مرحله بعد نخواهد داشت.
در جدول رده بندی، زندانها با ۱۶ امتیاز و منابع طبیعی با ۱۲ امتیاز در مکانهای اول و دوم قرار دارند، ورزش و جوانان و برنامه و بودجه با امتیاز مشابه هفت به ترتیب سوم و چهارم هستند و تیمهای گمرک با چهار امتیاز و غله و نفت با امتیاز مشابه دو به ترتیب در مکانهای پنجم تا هفتم جای دارند.
در هفته هفتم و پایانی، سه شنبه ۱۲ اردیبهشت تیم منابع طبیعی با نفت دیدار میکند، گمرک به مصاف غله میرود و ورزش و جوانان و برنامه و بودجه رو در روی یکدیگر قرار میگیرند.
صعود سه مدعی گروه دوم
در گروه دوم، آموزش و پرورش چهار بر یک مخابرات را شکست داد تا با ۱۶ امتیاز و با توجه به تفاضل گل دست نیافتنی ۲۷+ صعودش به عنوان تیم اول این گروه قطعی شده باشد و البته صعود مخابرات ۱۲ امتیازی هم به عنوان یکی از تیمهای دوم یا سوم قطعی است، در دیگر دیدار تیم صدا و سیما سه بر صفر تعاون را مغلوب کرد تا ضمن کسب ۱۳ امتیاز به جمع هشت تیم پایانی صعود کند، همچنین دیدار تشریفاتی تیمهای میراث فرهنگی و آب منطقهای با برتری دو بر صفر میراث فرهنگی به پایان رسید.
در جدول رده بندی، آموزش و پرورش با ۱۶ امتیاز صدرنشین است، تیمهای صدا و سیما با ۱۳ امتیاز و مخابرات با ۱۲ امتیاز در مکانهای دوم و سوم قرار دارند و تیمهای میراث فرهنگی با ۶ امتیاز، آب منطقهای با سه امتیاز و بهزیستی و تعاون با امتیاز مشابه یک به ترتیب در مکانهای چهارم تا هفتم جای دارند.
در هفته هفتم و پایانی، سه شنبه ۱۲ اردیبهشت تیم میراث فرهنگی با بهزیستی دیدار میکند، در حساسترین دیدار تیمهای صدا و سیما و مخابرات برای کسب رتبه دوم جدول این گروه به مصاف هم میروند و چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت آب منطقهای و تعاون رو در روی یکدیگر قرار میگیرند.
تلاش ۶ تیم برای کسب سه سهمیه صعود
در گروه سوم، محیط زیست در دیداری حساس و نزدیک با یک گل گاز را از پیش رو برداشت تا سرنوشت این گروه پیچیده شود، استانداری دست به شگفتی زد و سه بر دو صنعت و معدن را مغلوب کرد تا امیدهای صنعت و معدن برای صعود کمرنگ شود و رسانه ورزش که این هفتهها روی نوار برد قرار گرفته در دیدار کاملا یک طرفه ۶ بر صفر دادگستری را شکست داد تا امید زیادی برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی داشته باشد، همچنین دیدار تیمهای هلال احمر و امور مالیاتی به روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت موکول شد.
در جدول رده بندی، تیمهای هلال احمر، گاز و محیط زیست با ۱۱ امتیاز در مکانهای اول تا سوم قرار دارند، رسانه ورزش با ۱۰ امتیاز در رده چهارم قرار گرفته است، تیمهای امور مالیاتی و صنعت و معدن با امتیاز مشابه هشت در مکانهای پنجم و ششم جای دارند و تیمهای استانداری با سه امتیاز و دادگستری با یک امتیاز هفتم و هشتم هستند.
در هفته هفتم و پایانی، چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت تیم گاز با صنعت و معدن رو به رو میشود که گاز در صورت پیروزی به مرحله حذفی راه پیدا خواهد کرد، هلال احمر در دیداری حساس رو در روی محیط زیست قرار میگیرد که پیروز این دیدار راهی مرحله یک چهارم نهایی خواهد شد، تیمهای استانداری و دادگستری دیداری تشریفاتی را برگزار خواهند کرد و در آخرین دیدار رسانه ورزش به مصاف امور مالیاتی خواهد رفت که اصحاب رسانه با پیروزی به جمع هشت تیم برتر راه پیدا خواهند کرد.
لازم به ذکر است؛ دومین دوره لیگ فوتبال ادارات استان گلستان با حضور ۲۲ تیم در سه گروه از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و مرحله گروهی چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت به پایان میرسد که در نهایت دو تیم برتر هر گروه به همراه دو تیم برتر سوم به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا خواهند کرد.
در نخستین دوره این رقابتها تیمهای شهرداری گرگان، زندانها، رسانه ورزش و سپاه به ترتیب عنوانهای اول تا چهارم را کسب کردند.
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