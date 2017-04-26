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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۳۰

رضایی:

نیروهای انقلاب در ⁧انتخابات⁩ موفقیت بزرگی به دست می‌آورند

نیروهای انقلاب در ⁧انتخابات⁩ موفقیت بزرگی به دست می‌آورند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شصی توئیتر خود نوشت: نیروهای انقلاب در ⁧انتخابات⁩، موفقیت بزرگی به دست می‌آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شصی توئیتر خود نوشت: نیروهای انقلاب در ⁧انتخابات⁩، موفقیت بزرگی به دست می‌آورند.

وی در ادامه پیام توئیتری خود تاکید کرد: رمز این موفقیت ایثار، برادری و وحدت است.

کد مطلب 3963147

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