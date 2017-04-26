به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شصی توئیتر خود نوشت: نیروهای انقلاب در ⁧انتخابات⁩، موفقیت بزرگی به دست می‌آورند.

وی در ادامه پیام توئیتری خود تاکید کرد: رمز این موفقیت ایثار، برادری و وحدت است.