به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شصی توئیتر خود نوشت: نیروهای انقلاب در انتخابات، موفقیت بزرگی به دست میآورند.
وی در ادامه پیام توئیتری خود تاکید کرد: رمز این موفقیت ایثار، برادری و وحدت است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شصی توئیتر خود نوشت: نیروهای انقلاب در انتخابات، موفقیت بزرگی به دست میآورند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شصی توئیتر خود نوشت: نیروهای انقلاب در انتخابات، موفقیت بزرگی به دست میآورند.
وی در ادامه پیام توئیتری خود تاکید کرد: رمز این موفقیت ایثار، برادری و وحدت است.
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