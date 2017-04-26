مدیریت وزارت نیرو بر منابع آبی جای تأسف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی ظهر چهارشنبه در همایش بحران دریاچه نمک که در تالار مفید دانشگاه قم برگزار شد با اشاره به یک مصوبه شورای عالی آب درباره اختصاص حقابه زیست محیطی در حوضه‌های آبریز اظهار داشت: حقابه زیست محیطی برای همه کشور در نظر گرفته است که معادل ۱۰ درصد منابع آبی کشور اما برای حوضه دریاچه نمک که بحرانی‌ترین حوضه است معادل ۱.۵ درصد در نظر گرفته شده که همان هم محقق نمی‌شود.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو از سال ۹۴ یک متر مکعب از این حقابه را اختصاص نداده است، گفت: مدیریتی را در وزارت نیرو شاهد هستیم که جای تأسف و گریه دارد؛ آب را در سدها نگه می‌داریم تا تبخیر شود و به موقع برای مسائل زیست محیطی خرج نمی‌کنیم.

بحرانی خطرناک‌تر از دریاچه ارومیه

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم تصریح کرد: ادعا داریم بحران دریاچه نمک با این رفتارها و برخوردهایی که دارد انجام می‌شود خطرناک‌تر از بحران دریاچه ارومیه است.

وی افزود: اگر به این موضوع توجه نکنیم الگوهای توسعه پایدار شکل نگرفته و مشکلات بسیاری در مرکز کشور شکل می‌گیرد.

رضوی با اشاره به اینکه اگر به این مسائل توجه نشود، مرکز کشور مشکلاتی شبیه به خوزستان پیدا خواهد کرد، ابراز داشت: اگر بی‌توجه از کنار این مسائل عبور کنیم به نقطه‌ای خواهیم رسید که نه پول جواب خواهد داد و نه زمان.

وی افزود: اگر مردم خوزستان نجابت بیشتری داشتند و در جنگ مشکلات را تحمل کردند مردم مرکز کشور عکس العملی مانند مردم خوزستان نخواهند داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ۷۲ درصد جمعیت کشور درگیر خشکسالی است، خاطرنشان کرد: ۱۲درصد مساحت کشور خشکسالی شدید و یک درصد خشکسالی بسیار شدید دارد که استان قم جزو این یک درصد است.

کاهش ۹۴ درصدی آب‌های سطحی در قم

وی با اشاره به اینکه آبهای سطحی در استان قم ۹۴ درصد کاهش پیدا کرده گفت: در کشور این عدد ۴۰ درصد است.

رضوی اظهار داشت: باید این واقعیت را بپذیریم که در مدیریت آب با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. اتفاقات بعدی می‌تواند بسیار فراتر از وضعیت پیش رو باشد اگر برنامه نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه مدیریت آب در کشور ما در پنج دهه گذشته ناکارآمد بوده است، افزود: رویکرد عرضه محور در عرصه آب جواب نمی‌دهد. تکنولوژی محور بودن در این حوزه هم پاسخ خوبی نداده است بلکه مدیریت آب باید با نگاه زیست محیطی و با همراهی مردم صورت بگیرد.