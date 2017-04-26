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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۱۳

شروع انتخاب رشته از هفته آینده؛

دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری سال ۹۶ دانشگاه آزاد منتشر شد

دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری سال ۹۶ دانشگاه آزاد منتشر شد

دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه  آزاد، دکتر فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلاتتکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ این دانشگاه بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.net خبر داد. 

وی با اشاره به این که چگونگی و نحوه ثبت‌نام از داوطلبان دوره بدون آزمون مقطع دکتری تخصصی نیز در این دفترچه منتشر شده است افزود : رشته‌های دایر در واحدهای برون مرزی، مراکز و پردیس‌های بین‌الملل و دوره‌های مشترک واحدهای داخل با دانشگاه‌های خارج از کشور متعاقباً اعلام خواهد شد.

حسین زاده لطفی از شروع انتخاب رشته داوطلبان از اویل هفته آینده خبر داد و افزود: زمان شروع فرآیند انتخاب رشته داوطلبان طی اطلاعیه‌ جداگانه‌ای اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.

کد مطلب 3963198

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