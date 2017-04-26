دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری سال ۹۶ دانشگاه آزاد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، دکتر فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلاتتکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ این دانشگاه بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.net خبر داد.

وی با اشاره به این که چگونگی و نحوه ثبت‌نام از داوطلبان دوره بدون آزمون مقطع دکتری تخصصی نیز در این دفترچه منتشر شده است افزود : رشته‌های دایر در واحدهای برون مرزی، مراکز و پردیس‌های بین‌الملل و دوره‌های مشترک واحدهای داخل با دانشگاه‌های خارج از کشور متعاقباً اعلام خواهد شد.

حسین زاده لطفی از شروع انتخاب رشته داوطلبان از اویل هفته آینده خبر داد و افزود: زمان شروع فرآیند انتخاب رشته داوطلبان طی اطلاعیه‌ جداگانه‌ای اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.