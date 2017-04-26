۱۲۹ برنامه فرهنگی شاخص در سرخه برگزار شد/ اهدای ۱۸۰۰ عنوان کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی زاده عصر چهارشنبه در نخستین جلسه سال ۹۶ انجمن کتابخانه های سرخه به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن اشاره به عملکرد اداره کتابخانه های عمومی شهرستان، بیان داشت: یکی از برنامه های موفق اجرا شده در حوزه فرهنگ اهدای یک هزار و ۸۷۳ عنوان کتاب به ارزش ریالی ۱۰میلیون تومان بود که توانست حجم قابل قبولی به کتاب های موجود در کتابخانه های سرخه بیافزاید.

وی افزود: ۱۲۹برنامه فرهنگی طی سال۹۵ در سرخه اجرا شد که بخش اعظمی از این برنامه ها با موضوعات سبک زندگی اسلامی و فرهنگ مطالعه برگزار شده است.

فرماندار سرخه با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی در مقوله فرهنگ و افزایش سطح آگاهی جامعه نقش بسیار تعیین کننده ای خواهد داشت، گفت: خوشبختانه سرانه کتاب و کتابخانه های عمومی در شهرستان وضعیت مطلوبی دارد.

مویدی زاده بیان داشت: یکی از راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای ناهنجار، افزایش آگاهی و آموزش کودکان در سنین کودکی و نوجوانی است که القا کردن مفاهیم از طریق کتاب و کتابخوانی بسیار موثر خواهد بود لیکن در همین راستا تجهیز و تکمیل کتابخانه ها و غنی سازی نسخه های فرهنگی و آموزشی در این مکان ها می تواند نقش فعال و موثری داشته باشد.

وی افزود: باتوجه به گسترش فضای مجازی و برنامه های متعدد و مختلف در این فضا متاسفانه با عدم استقبال و گرایش دانش آموزان، نوجوانان، جوانان و دانشجویان به بحث کتاب و کتابخوانی مواجه هستیم که باید با برنامه های جذاب و متنوع زمینه را برای ترغیب این قشر از افراد جامعه برای حضور در کتابخانه ها و گرایش به کتاب و کتاب خوانی فرآهم آوریم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان نیز در این نشست با بیان این مطلب که باید تمام توان و تلاش خود را برای تجهیز و آماده سازی کتابخانه های عمومی سطح استان به کار گیریم، گفت: کتابخانه عمومی سرخه نیازمند توجه، بازسازی و تجهیز هستند که امید می رود با هماهنگی و همکاری های مسئولان شهرستان بتوانیم روند اجرایی احداث کتابخانه جدید را آغاز کنیم.

غلامحسین علی سماکوش افزود: کتابخانه های عمومی استان علاوه بر محلی برای مطالعه و افزایش میزان دانش، آگاهی و فراگیری آموزش های مورد نیاز می تواند به محلی برای حضور دانش آموزان، نوجوانان، جوانان و دانشجویان در راستای برگزاری دوره های آموزشی، مسابقه و برنامه های فرهنگی و دیگر موارد تبدیل شود که وجود فضای آموزشی امن، سالم و زیبا لازمه اصلی این مهم است و در همین راستا زیباسازی، نوسازی و توسعه و تجهیز کتابخانه های استان در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر این مطلب که باید برنامه های آموزشی و فرهنگی را به درون مدرسه ها و متن دانش آموزان سوق دهیم، گفت: سال ۹۵ در سرخه ۳۸ نشست کتابخوان در رده های سنی متفاوت برگزار شد و همچنین در مقوله دانش آموزی نیز ۱۱ نشست و ۳۹‌مسابقه فرهنگی آموزشی درون مدرسه ای صورت‌ گرفته‌ که بازدهی بسیار بالا و خروجی مطلوبی نیز داشته است.