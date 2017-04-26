پیشکسوتان حوزه «قصه گویی» کشور در مشهد تقدیر می شوند

سیدرضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: جشنواره «مادران قصهگوی مشهدی» با استقبال بیش از ۱۷ هزار نفر در دو بخش آموزشی و رقابتی برگزار شدکه در نهایت از ۱۳ نفر در بخش مادران و مربیان برگزیده مناطق مشهد تقدیر خواهند شد.
وی افزود: در بخشی از این جشنوراه علاقهمندان به قصهگویی به ارسال فیلم قصهگویی خود در این جشنوراه شرکت کردند و «قصهگویی رادیویی» و بخش «خانواده شهدا» نیز دیگر بخشهای رقابتی در جشنواره به شمار میرود که از برگزیدگان این بخشها نیز تقدیر میشود.
مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد:در بخش خواهران و خانواده شهدا نیز ۱۰۶ نفر از خانواده این عزیران حضور داشتند که نقطه قوت این جشنواره به حساب می آید.
موسوی به برنامه های درنظر گرفته شده برای اختتامیه این جشنوراه اشاره کرد و گفت: خانم خامنه مجری برنامههای کودک و نوجوان ، آقایان شاه محمدلو ، حجتالاسلام راستگو به قصه گویی خواهند پرداخت و از مرحوم مرتضی احمدی نیز بهعنوان پیشکسوت قصهگویی تقدیر میشود.
وی بیان کرد: اختتامیه دومین جشنواره «مادران قصهگوی مشهدی» جمعه ۸ اردیبهشتماه از ساعت ۱۷ در سالن صبا صداوسیما خراسان رضوی برگزار میشود.
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