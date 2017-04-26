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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۳۸

رئیس کتابخانه های عمومی هشترود:

جشنواره ملی کتابخوانی رضوی در هشترود برگزار می شود

جشنواره ملی کتابخوانی رضوی در هشترود برگزار می شود

هشترود - رئیس کتابخانه های عمومی هشترود گفت: جشنواره ملی کتابخوانی رضوی در هشترود برگزار می شود.

پری اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال مضاف بر ملی بودن این جشنواره مهم، شهرستان هشترود نیز در نظر دارد برنامه های مفیدی دراین راستا در سطح شهرستان  ارائه کند.

وی با بیان اینکه در این راستا از برنامه های شاخص جشنواره ایجاد نمایشگاه کتاب است، افزود: همچنین نمایشگاهی از آثار عموم مردم شهرستان اعم از نقاشی، داستان، شعر، تجسمی درخصوص  شان و منزلت امام رضا (ع) در معرض دید عموم قرار می گیرد.

رئیس کتابخانه های عمومی هشترود با بیان این مطلب گفت: جوایز آثار برگزیده در شهرستان به برگزیدگان اهدا می شود و در صورت کسب مقام در سطح استان و ملی جوایز ارزنده دیگری تقدیم می شود.

کد مطلب 3963240

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