به گزارش خبرنگار مهر، برات قبادیان بعد از ظهر چهارشنبه در گغت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه زمان راه اندازی کسب و کار در کشور باید کاهش یابد، اظهار داشت: باد تلاش شود زمان راه اندازی یک کسب و کار در سطح کشور کاهش یابد.

وی عنوان کرد: باید از فرصت های جدید شغلی برای اشتغال جوانان به ویژه فارغ التحصیلان بهره برد.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:طی تفاهنامه های بین صنعت و دانشگاه زمینه برای بکارگیری فارغ التحصلان دانشگاهی فراهم می شود.

وی گفت: دوره کارآموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای صنعتی برگزار می شود و سپس بعد از فارغ التحصیلی در صنعت مورد نظر اشتغال فارغ التحصیل ایجاد می شود.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: همکاری دانشگاه با صنعت یک ضرورت به شمار می رود و باید تلاش کرد این ارتباط و تعامل گسترده تر شود.