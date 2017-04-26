  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۵۹

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی خبر داد:

کاهش دمای هوا در استان/ پیش بینی جوی ناپایدار طی ۲ روز آینده

کاهش دمای هوا در استان/ پیش بینی جوی ناپایدار طی ۲ روز آینده

تبریز - معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از کاهش دمای هوا در استان خبر داد.

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیش بینی جوی ناپایدار طی دو روز آینده خبر داد و افزود: به علت نفوذ جریانات مرطوب خزری و زبانه پرفشارسطح زمین و ریزش هوای سرد عرض های شمالی،   افزایش ابر، وزش باد شدید و در برخی نواحی  بویژه نیمه شرقی و شمالشرقی استان  بارش باران (گاهی رگبار و رعد و برق) پیش بینی می شود.

وی افزود: با توجه به شدت وزش باد در برخی نواحی احتمال بروز خسارت  دور از انتظار نیست، همچنین کاهش محسوس دما با  سرمازدگی  محصولات کشاورزی و باغی نیز همراه خواهد بود.

اشجعی سپس ابراز داشت: برای روز جمعه نیز جوی پایدار با افزایش محسوس دما خواهیم داشت ولی از اواخر وقت روز جمعه و طی روز شنبه با نفوذ و فعالیت سامانه بارشی جدید مجددا بارش ها آغاز می شود.

کد مطلب 3963257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها