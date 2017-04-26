کاهش دمای هوا در استان/ پیش بینی جوی ناپایدار طی ۲ روز آینده

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیش بینی جوی ناپایدار طی دو روز آینده خبر داد و افزود: به علت نفوذ جریانات مرطوب خزری و زبانه پرفشارسطح زمین و ریزش هوای سرد عرض های شمالی، افزایش ابر، وزش باد شدید و در برخی نواحی بویژه نیمه شرقی و شمالشرقی استان بارش باران (گاهی رگبار و رعد و برق) پیش بینی می شود.

وی افزود: با توجه به شدت وزش باد در برخی نواحی احتمال بروز خسارت دور از انتظار نیست، همچنین کاهش محسوس دما با سرمازدگی محصولات کشاورزی و باغی نیز همراه خواهد بود.

اشجعی سپس ابراز داشت: برای روز جمعه نیز جوی پایدار با افزایش محسوس دما خواهیم داشت ولی از اواخر وقت روز جمعه و طی روز شنبه با نفوذ و فعالیت سامانه بارشی جدید مجددا بارش ها آغاز می شود.