به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا عزیزی عصر چهارشنبه در مراسم گردهمایی و تجلیل از دست اندرکاران و تلاش گران ارتقاء ایمنی راه ها در سفر جاده ای اظهار کرد: براساس آمارهای ارائه از فوت شدگان حوادث ترافیکی استان همدان در سال گذشته ۵۰ درصد افراد بین سن ۲۰ تا ۵۰ ساله بودند که از این تعداد ۷۳ درصد مرد و ۲۷ درصد زن بودند.

وی افزود: ۱۸ درصد جان باختگان سال گذشته در استان همدان زیر ۲۰ سال، ۱۵ درصد ۲۱ تا ۳۰ سال، ۲۰ درصد ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۵ درصد ۴۱ تا ۵۰ سال، ۱۳ درصد ۵۱ تا ۶۰ سال و ۱۹ درصد بالای ۶۰ سال سن داشتند.

وی با بیان اینکه چهار عامل انسانی، راه، وسایل نقلیه و شرایط جوی زمینه ساز تصادفات است، عنوان کرد: همچنین فزونی خودروها، عدم مهارت رانندگی، عدم تامین زیرساخت های ارتباطی و مواصلاتی و سایر عوامل دیگر از عوامب تلفات تصادفات است.

رئیس پلیس راه استان همدان اظهار داشت: در سال ۸۵ تصادفات برون شهری استان همدان منجر به فوت ۶۶۷ نفر شد که در سال گذشته به ۳۵۸ نفر تقلیل پیدا کرده است و به طور سالانه ۶.۴ درصد تصادفات جاده ای کاهش داشته است.

عزیزی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل کاهش تصادفات جاده ای ارتقای فرهنگ ترافیکی است، عنوان کرد: احداث بزرگراه ها، آزاد راه ها و گسترش راه های مواصلاتی استان از دیگر عوامل کاهش تصادفات جاده ای است.

وی بیان کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان با همکاری پلیس راه ۱۰۶ نقطه حادثه خیز را شناسایی با اصلاح ۳۶ نقطه هم اکنون شار به ۷۰ نقطه حادثه خیز کاهش پیدا کرده است.

رئیس پلیس راه استان همدان اظهار کرد: ۴۹ درصد تصادفات برون شهری استان همدان به دلیل واژگونی خودرو است که از میانگین کشوری بالاتر است.

عزیزی از کاهش ۴۶ درصدی حوادث ترافیکی از سال های ۸۵ تا ۹۵ خبر داد و بیان داشت: همچنین۲۳ درصد تصادفات جاده ای ناشی از سرعت غیر مجاز بوده است.

وی با بیان اینکه در راستای کاهش تصادفات برون شهری باید نیوجرسی را جایگزین گاردریل کرد، گفت: برابر دستورالعمل مصوب شده، باید از نیوجرسی به عنوان حفاظ مطمئن در محورهای استان استفاده شود و نسبت به جمع آوری گاردریل عامل تشدید کننده تصادفات اقدام شود.