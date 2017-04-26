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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۱:۱۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

هزار و ۴۹۰پروژه بهداشتی درمانی در هرمزگان به بهره برداری رسید

هزار و ۴۹۰پروژه بهداشتی درمانی در هرمزگان به بهره برداری رسید

بندرعباس - رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: یک هزار و ۴۹۰ پروژه بهداشتی درمانی در استان هرمزگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علوم پزشکی هرمزگان، سید حسین داودی در جمع دانش آموزان سفیر سلامت ضمن تبریک هفته سلامت به آنها و حاضرین در همایش و ابراز خوشحالی به خاطر حضور گسترده دانش آموزان در همایش سفیران سلامت گفت: وزارت بهداشت و درمان و همچنین دانشگاه های علوم پزشکی در استان ها ظرفیت ها و ابزارهایی برای  تأمین سلامت دارند که بر اساس مطالعات انجام شده این ها فقط ۲۵ درصد نیاز سلامت را تأمین می کند که شامل ارائه خدمات و توسعه های بهداشتی درمانی است و ۷۵ درصد آن در اختیار سازمان های دیگر و مردم نهاد و عوامل مؤثر اجتماعی یا همان سفیران سلامت است.

وی تصریح کرد: یکی از برکات طرح تحول نظام سلامت استفاده از ظرفیت سفیران سلامت است که می توانند به سلامت جامعه و وزارت بهداشت و درمان کمک کنند؛ سفیران سلامت ضمن بالا بردن سطح معلومات در خصوص حفظ سلامت خود، خانواده و جامعه و فرهنگ سازی می کنند.

دکتر داودی گفت: امروز بنده افتخار می کنم در جمع سفیران عزیر هستم و امیدوارم که بتوانیم در راستای وظایف خود به هم کمک کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به شعار هفته سلامت امسال «زندگی سالم با نشاط و امید» آرزو کرد با ایجاد نشاط در جامعه و افزایش امید بتوانیم همواره مردمی بشاش و شاد داشته باشیم.

وی ادامه داد: وقار و سنگینی به عبوث بودن نیست و شاد کردن مردم با مزاح و شوخی انجام نمی شود. بلکه گره از مشکلات مردم بازکردن و به امورات خیریه پرداختن مردم را شاد می کند و باید راههای مختلف شاد کردن مردم را تجربه کنیم.

دکتر داودی با اشاره به شعار جهانی هفته سلامت که درباره افسردگی است، گفت: از برکات دیگر طرح تحول نظام سلامت، ارائه خدمات روانشناسی رایگان در مراکز بهداشتی و درمانی است که در حال انجام می باشد.

وی اذعان کرد: حمایتی که در این دولت از سلامت شد، بی نظیر بود که این مرهون حمایت های رئیس جمهور، نماینده های مجلس و در رأس آن مقام معظم رهبری و پیگیری های وزیر مدبر، مدیر و عالمی همچون دکتر قاضی زاده هاشمی است.

دکتر داودی ابزار کرد: از سال ۹۳ تا کنون یک هزار و ۴۹۰ پروژه بهداشتی درمانی در استان هرمزگان ایجاد و به بهره برداری رسید که ۱۷۸ پروژه آن مربوط به سال ۹۵ و ۸۹ پروژه در هفته سلامت امسال افتتاح شد.

تختی؛ فرماندار شهرستان میناب در این همایش به مشکلات مردم درباره هزینه های سنگین درمانی در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: در گذشته حرمت و کرامت مردم به خاطر نداشتن هزینه درمان زیر سوال می رفت ولی امروزه با برنامه ریزی هایی که دولت انجام داد، این مشکلات رفع شد و اکنون با افتخار با جامعه جهانی در این مورد صحبت می کنیم.

وی افزود: طرح تحول سلامت یک افتخار ملی است که حداقل تحول آن اینست که  ۱۱ میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و نباید خدمات این طرح بزرگ را زیر سوال ببرند.

کد مطلب 3963265

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