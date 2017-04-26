درگیری اشرار مسلح بانیروهای مرزبانی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی قبل اشرار مسلح با نیروهای مرزبانی سیستان و بلوچستان درگیر شدند.
بنابر این گزارش دراین درگیری که ساعاتی پیش در محدوده پاسگاه مرزی میرجاوه رخ داد تعدادی از نیروهای مرزبانی به شهادت رسیدند.
اخبار تکمیلی ارسال می شود.
زاهدان - ساعاتی قبل اشرار مسلح با نیروهای مرزبانی سیستان و بلوچستان درگیر شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی قبل اشرار مسلح با نیروهای مرزبانی سیستان و بلوچستان درگیر شدند.
بنابر این گزارش دراین درگیری که ساعاتی پیش در محدوده پاسگاه مرزی میرجاوه رخ داد تعدادی از نیروهای مرزبانی به شهادت رسیدند.
اخبار تکمیلی ارسال می شود.
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