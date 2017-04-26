درگیری اشرار مسلح بانیروهای مرزبانی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی قبل اشرار مسلح با نیروهای مرزبانی سیستان و بلوچستان درگیر شدند.

بنابر این گزارش دراین درگیری که ساعاتی پیش در محدوده پاسگاه مرزی میرجاوه رخ داد تعدادی از نیروهای مرزبانی به شهادت رسیدند.

اخبار تکمیلی ارسال می شود.