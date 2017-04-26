نخبه های جهان عرب برای مقاومت در برابر اسرائیل، راهبرد طراحی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، «بثینه شعبان» مشاور رسانه ای و سیاسی ریاست جمهوری سوریه بر لزوم دفاع نخبگان از مسأله فلسطین تاکید کرد.

وی در همین راستا بیان داشت: نخبه های جهان عرب باید باجرأت بایستند و راهبردهای عربی یکسان و شجاعانه ای برای مقاومت در برابر اشغالگران اسرائیل طراحی کنند و برای درگیری اعراب با این رژیم غاصب در آینده آماده شوند.

بثینه شعبان تصریح کرد: ایمان داریم که منفعت و سرنوشت ما یکسان است و سرنوشت فلسطین نیز همان سرنوشت سوریه، لبنان و الجزائر است. از رسانه های عربی درخواست می کنیم که بر تحولات فلسطین تمرکز کنند. زیرا برای (فراموشی) فلسطین، امت ما مورد حمله واقع شده است. رسانه ها باید مسأله فلسطین و مسأله اسرای فلسطینی را مورد توجه قرار دهند و این موضوعات را برای تمام افرادی که از وجدان بیدار و آزاد برخوردار هستند، نقل کنند.

وی در پایان گفت: «حافظ اسد» از همان ابتدا درک کرد که هدف اول رژیم صهیونیستی و آمریکا، انشقاق میان اعراب و تجزیه این امت است. اساس درگیری میان اعراب با اسرائیل این است که رژیم اسرائیل قصد دارد سرزمین های بیشتری را تصاحب کند و فلسطین و دیگر اراضی اشغالی اعراب را هم همچنان در دست خود حفظ کند.

گفتنی است، ۱۵۸۰ اسیر فلسطینی که از روز ۱۷ آوریل همزمان با روز اسیر فلسطینی دست به اعتصاب غذا زده اند، همچنان در دهمین روز اعتصاب غذای متوالی خود به مبارزه در زندان‌های رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند. در نوار غزه، رام الله و دانشگاه بیرزیت راهپیمایی‌هایی جداگانه در حمایت از اسرا برگزار شد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که حدود ۵۰۰ نفر از اعضای ارشد و کادر جنبش جهاد اسلامی فردا (پنجشنبه) در غزه برای حمایت از اسیران فلسطینی اعتصاب کننده از غذا تحصن و اعتصاب غذا می کنند.