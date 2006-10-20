۲۸ مهر ۱۳۸۵، ۱۷:۰۱

در پايان پنجمين روز ثبت نام؛

82 نفر براي انتخابات شوراها در شيراز ثبت نام كردند

تا پايان وقت اداري پنجمين روز ثبت نام انتخابات شوراي اسلامي شهر شيراز 11 نفر نام نويسي كردند كه بدين ترتيب آمار ثبت نام شدگان انتخابات شوراهاي شهر شيراز طي 5 روز اخير به 82 نفر رسيد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در شيراز، تا پايان وقت اداري امروز 22 نفر در شهرهاي تابعه و 30 نفر نيز در بخش هاي تابعه شيراز ثبت نام كردند.

گفتني است جوان ترين داوطلب ثبت نام شدگان امروز شوراي اسلامي شهر شيراز 26 و مسن ترين داوطلب 54 ساله است.

