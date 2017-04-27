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۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۵:۴۶

ناتو رزمایش بزرگ دفاع سایبری در اروپا برگزار می کند

ناتو رزمایش بزرگ دفاع سایبری در اروپا برگزار می کند

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بیانیه ای اعلام کرد این سازمان طی این هفته در شهر تالین، پایتخت استونی رزمایش بزرگ دفاع سایبری برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، در این رزمایش موسوم به لاکد شیلدز ۲۰۱۷، حدود ۸۰۰ پرسنل نظامی از ۲۵ کشور از جمله استونی، انگلیس، آمریکا، فنلاند و سوئد حضور دارند.

در بیانیه ناتو آمده است: این بزرگ ترین و پیشرفته ترین رزمایش دفاع سایبری در جهان به شمار می رود.

در این رزمایش کارشناسان امنیتی، افسران پلیس و مشاوران حقوقی از کشورهای عضو ناتو و شرکای این سازمان نیز حضور دارند.

همچنین طی این رزمایش، بیش از دو هزار و ۵۰۰ حملات سایبری به منظور هدف قرار دادن پایگاه های هوایی ارتش یک کشور فرضی انجام می شود.

کد مطلب 3963361

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