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۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۲۹

معاون استاندار زنجان خبر داد:

مشارکت مناسب بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمران شهری زنجان

مشارکت مناسب بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمران شهری زنجان

زنجان-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان از تحقق یک جهش بزرگ در مشارکت بخش خصوصی برای پروژه های عمران شهری در استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک با استاندار، شهرداران و فعالان و دست‌اندرکاران حوزه عمرانی استان زنجان، افزود: ظرفیت جدیدی برای توسعه شهرهای استان با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شده است و در برخی بخش های سرمایه گذاری صورت گرفته بخش خصوصی پنج برابر اعتبارات شهرداری ها بوده است.

وی از تحقق یک جهش بزرگ در مشارکت بخش خصوصی برای پروژه های عمران شهری شهرهای استان خبر داد و گفت: گرچه این رویکرد در استان دیر آغاز شد اما دستاوردهای خوبی را داشته است.

رحمتی با بیان اینکه استان زنجان موقعیت جغرافیای ویژه ای در کشور دارد، گفت: موقعیت استان برای ورود به شمالغرب کشور و ارتباط با استان های مختلف دارای اهمیت است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان جمعیت شهری استان زنجان را ۶۴ درصد عنوان کرد و گفت: جمعیت روستایی استان ۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.

رحمتی با بیان اینکه استفاده از توان بخش خصوصی برای توسعه شهرها مورد تاکید بوده و رویکرد مناسبی در سال های اخیر اتخاذ شده است، گفت: حضور بخش خصوصی می تواند کمک موثری برای پیشبرد اهداف توسعه ای شهرهای استان ایفا کند. نیازمند تغییراتی در قوانین مربوط به ارزش افزوده هستیم که خوشبختانه در برنامه ششم لحاظ شده که برای شهرهای کوچک کمک موثری خواهد کرد.

کد مطلب 3963410

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