ایران نباید پایگاه نظامی دائم در سوریه داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی خواستار تلاش ترامپ برای جلوگیری از تاسیس پایگاه نظامی دائم ایران در سوریه شد.

بر اساس این گزارش، «اسرائیل کاتز» در در مصاحبه با رویترز مدعی شد که در جلسات اخیر خود با مقام های کاخ سفید و نمایندگان کنگره آمریکا از آنها خواسته تا فشار تحریم ها را علیه ایران و حزب الله که از حامیان بشار اسد هستند، افزایش دهد.

کاتز ادعا کرد: من می خواهیم به این درک برسیم که توافق میان آمریکا و اسرائیل نباید به ایران اجازه دهد تا نیروهای نظامی ثابت در سوریه چه به صورت هوایی، چه زمینی و چه هوایی داشته باشد.

وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی چنین توافقی را بخشی از الزامات توافق بین المللی بر سر پایان دادن به جنگ شش ساله سوریه دانست و اعلام کرد اسرائیل به دنبال افزایش نیروهای آمریکایی در سوریه نیست؛ بلکه واشنگتن باید برای رسیدن به این توافق با روسیه گفتگو کند تا از طریق تهدید به تحریم و راه های دیگر، ایران را تحت فشار قرار دهد.