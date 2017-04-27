۱۳۰۰میلیارد ریال در بخش مکانیزاسیون زنجان سرمایه گذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کرامتی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر به منظور ارتقای بهره وری و افزایش تولید در واحد سطح اقدامات و فعالیت های چشمگیری در سطح استان زنجان انجام گرفته است ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله زیادی داریم.

وی ادامه داد: تهیه دستورالعمل انجام اصولی عملیات خاکورزی اولیه و ثانویه، تامین نهاده های با کیفیت، ارتقای ضریب مکانیزاسیون باجذب و به کارگیری ادوات و ماشین آلات تخصصی در اراضی کشاورزی و انتقال دانش فنی به بهره برداران از طریق برنامه های مختلف آموزشی و ترویحی از جمله روش ها و راهکارهایی است که به منظور پرکردن خلا تولید و به حداقل رساندن فاصله بین متوسط تولید و رکورد تولید یا به عبارتی ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی استان زنجان شناسایی و به کارگیری آن از سال های اخیر در استان آغاز شده است.

کرامتی افزود: توسعه بهره گیری از ادوات خاکورزی حفاظتی در بخش کشاورزی استان زنجان، مکانیزاسیون از آیتم های اساسی در افزایش بهره وری است و امکان دستیابی به بهره وری بالا با استفاده از باکیفیت ترین نهاده ها در روند تولید محصولات کشاورزی بدون به کارگیری ادوات و ماشین آلات تخصصی بسیار پایین است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان به لحاظ جذب خط اعتباری مکانیزاسیون سال زراعی ۹۶- ۹۵ جزو رتبه های نخست در سطح کشور است، گفت: جذب و به کارگیری انواع ماشین آلات از جمله کمباین، تراکتور و انواع ادوات دنباله بند در بخش کشاورزی استان در دستورکار قرار دارد.

کرامتی افزود: طی سال های ۹۲ تا ۹۵ در چهار خط اعتباری در مجموع یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در بخش مکانیزاسیون استان زنجان سرمایه گذاری شده که نهایتا منجر به ارتقای ضریب مکانیزاسیون به ۱.۷۳ اسب بخار در هکتار شده است که از نرم کشوری بالاتر است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: تکنیک های زراعی و باغی و دانش فنی مراحل کاشت، داشت و برداشت با تکیه بر یافته های تحقیقاتی از طریق کارگاه های آموزشی و روش های آموزشی و ترویجی کارآمد و تاثیرگذار به طور مستمر و فشرده به بهره برداران و جامعه کشاورزی در مناطق مختلف استان اطلاع رسانی می شود.

کرامتی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در ارایه برنامه های آموزشی به کشاورزان و کارشناسان جزو استان های پیشرو درسطح کشور محسوب می شود.