به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آقا میرسلیم نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع اعضای ستادهای انتخاباتی خود با بیان اینکه ما که صحبت از حق می‌کنیم و این حق را در قانون اساسی خود متجلی می‌بینیم، اظهار کرد: مردم حق دارند بگویند آنچه ما به آن رای مثبت دادیم چه شد و شما مسئولان جمهوری اسلامی چه کردید؟ مردم حق دارند به مسئولان بگویند به اصول قانون اساسی آنگونه که باید نپرداختید.

وی افزود: اگر امروز وصیت امام خمینی(ره) را بازنگری کنید، خواهید دید که بسیاری از فقرات آن مغفول مانده و اجرا نشده است.

میرسلیم با تاکید بر اینکه طی سال‌های گذشته به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری کم توجهی شده است، گفت: برادران ما وقتی دیدند به سیاست‌های کلی نظام عنایت لازم صورت نگرفته است، در سال ۹۵ تصمیم گرفتند که بدنبال احقاق حقوق برجای مانده مردم بیافتند و من را نیز بعنوان سرباز این راه انتخاب کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: من هیچگاه بدنبال فریب‌کاری نبودم و نیستم و اعتقادی به دادن وعده‌های رای‌آور ندارم. اگر من صحبت از اشتغال جوانان کردم، افتخار دارم که طی سالهای تدریس در دانشگاه به دانشجویان خود گفته‌ام که اگر در درس من موفق باشید، قبل از اینکه فارغ التحصیل بشوید شما را در صنعت مشغول بکار خواهم کرد.

وی افزود: وجود تمام مفاسد، ناهنجاری‌های رفتاری و تضعیف بنیان خانواده در جامعه به مشکل رکود و اشتغال برمی‌گردد.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه دلیل انتقاد ما به سیاست‌های دولت یازدهم از روی خیرخواهی بوده است، تصریح کرد: من با تمام دولت‌ها از دولت موقت بازرگان تا دولت آقای روحانی برای اعتلای نظام اسلامی همکاری کردم و هیچگاه بخاطر گرایش‌های سیاسی دست از خدمت برنداشتم.

میرسلیم با تاکید براینکه من عاشق خدمت کردن در نظام جمهوری اسلامی هستم و به آن مباهات می‌کنم، گفت: هیچگاه بدنبال قدرت نبوده ام و هرجایی هم در ۳۸ سال گذشته مقامی داشتم و متصدی کاری بودم، درواقع از من دعوت کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: اگر کسی بخواهد بخاطر دنیا بدنبال این مناصب باشد، گرفتار دنیا خواهد شد چنانکه بسیاری را می‌بینیم که گرفتار همین ظواهر شدند و فساد اقتصادی، رشوه و اختلاس به بار آوردند.

میرسلیم در ادامه افزود: افرادی که شایستگی‌های اخلاقی ندارند، برای تصدی مسئولیت‌ها در جمهوری اسلامی مناسب نیستند. سیاستمداری می‌تواند کشورش را به پیش ببرد که با مردم خود روراست و صادق باشد و اگر هم اشتباه کرد صادقانه آن را به مردم گزارش دهد و عذرخواهی کند.

وی گفت: من زمانی که تصدی وزارت ارشاد را برعهده داشتم، نمایندگان مجلس به دلیل انتشار برخی کتاب‌های مبتذل از سوی بعضی ناشران من را بازخواست کردند، درحالی که بنده به آنها اعتماد کرده بودم ولی آنها برای پر کردن جیب خودشان از اعتماد من سواستفاده کردند. من در آن مقطع خدمت نمایندگان مجلس گفتم ابتدا در پیشگاه خداوند استغفار کرده و ثانیا از نمایندگان مردم عذرخواهی می‌کنم.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: دلیلی ندارد اگر امروز اشتباهی رخ می‌دهد ما به آن اشتباه پافشاری کنیم و بگوییم اشتباهی رخ نداده است؛ مردم هم می‌فهمند و هم احساس می‌کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ما شعار راستی و درستی را انتخاب کردیم به این دلیل بود که راه پیشرفت کشور بدست کسانی که اهل راستی نباشند، دنبال نخواهد شد.

میرسلیم اظهار کرد: اگر گاهی من در نقد برخی سیاستمداران مطلبی را عرض می‌کنم، قبل از آن بصورت مکتوب و با دلسوزی تمام خدمت آنها طرح کرده‌ام.

وی گفت: من به همه نامزدهای انتخاباتی احترام می‌گذارم و از شما اعضای ستادهای مردمی هم می‌خواهم اگر برخی در این ایام انتخابات به من جفا کردند، شما به آنها بی احترامی نکنید.

نامزد حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: اجازه بدهیم در این کشور که می‌خواهد نمونه اخلاق در میان جهانیان باشد، اصول اخلاقی محترم شمرده شود و برای تحقق این مهم باید ابتدا از خودمان شروع کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید براینکه من می‌خواهم در دولت خود از افرادی پاکدست استفاده کنم، گفت: من از کسانی که می‌خواهند به خدمت دولت بیایند تا برای خود کیسه‌ای بدوزند، استفاده نخواهم کرد. اگر فردی بعد از خدمتش در دولت متمول شد باید به صداقتش شک کنید.

میرسلیم تاکید کرد: کسی می تواند حق را بستاند و حق را بدهد که پاکدست باشد. شما شاهد باشید که اگر خداوند توفیق خدمتگذاری به مردم را داد، من از کسانی استفاده کنم که پاکدست باشند.

وی گفت: افرادی که می‌خواهند مدیریت‌ها را عهده‌دار شوند نباید به پست و مقام بعنوان طعمه نگاه کنند و به جان مردم بیافتند. متاسفانه امروز بیشترین حقوق دریافتی ۷ برابر کمترین حقوق است، درحالی که قانونا نباید بیش از ۴ برابر می‌شد.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: کسانی می‌توانند حقوق مردم را احقاق کنند که برای آمدن به صحنه خدمت، کیسه‌ای برای خود ندوخته باشند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آیا صرف اعتماد کردن به یک فرد کفایت می‌کند تا تصدی مدیریت یک وزارتخانه را به او بسپاریم؟، تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که در درجه اول برای تصدی مسئولیت‌ها باید علم، شناخت و آگاهی وجود داشته باشد.

میرسلیم سومدیریت در دستگاه‌های کشور را عامل به هدر رفتن نیروهای با استعداد و سرمایه‌ انسانی ارزشمند دانست و گفت: امروز باید قدر و منزلت نیروی انسانی و نخبه دانشگاهی کشور محترم شمرده شود؛ برای تحقق این مهم دانش و تخصص لازم است.

وی با اشاره به دوران تحصیل و فعالیتش در فرانسه، خاطرنشان کرد: من در آن مقطع یاد گرفتم که چگونه آنچه را یاد گرفته‌ام، درست بکار ببندم و فهمیدم که چقدر تجربه اندوختن اهمیت دارد. من امروز از همه دانشجویان خودم می‌خواهم که به مرکز تحقیقات ما بیایند و قبل از ورود به میدان کار تجربه بیاموزند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه هر اقدامی که می‌خواهد در کشور صورت بگیرد، باید با توجه به اهمیت تجربه انجام شود، گفت: افرادی باید سررشته امور را بدست بگیرند که دارای تجربه کافی بوده و مغرور به دانش و مدرکشان نباشند بلکه مفتخر به تجربه‌شان باشند؛ زیرا تجربه برتر از علم بوده و آنچه علم را به کار تبدیل می‌کند تجربه است.

میرسلیم در ادامه تصریح کرد: رسیدن به ریاست در دولت یعنی آغاز نوکری کردن و خالصانه برای مردم فدا شدن؛ باید کسانی را انتخاب کنیم که چنین نیتی داشته باشند درغیراینصورت راه به جایی نخواهیم برد.

وی با بیان اینکه اگر چنین افرادی را انتخاب کردید باید آنها را با همت خودتان پشتیبانی کنید چراکه باید دولتی بر سرکار بیاید تا مردم را از مشکلات موجود نجات دهد، گفت: مردم باید دولتی را برگزینند که به ملت خدمت کند نه اینکه دست در جیب مردم کند و بیت‌المال را برای در مسند قدرت ماندن به تاراج ببرد.

نامزد حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری در پایان تاکید کرد: دولتی باید برسر کار بیاید که چکیده مردم بوده و بر مبنای راستی، درستی و پاکدستی باشد.