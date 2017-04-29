مناقصه۴۶میلیاردی بدون مجوز شورا/«پل طبیعت»محیط زیست راخراب می کند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مائده اسفندمز- مهری شیرمحمدی: پروژه «پل طبیعت» که قرار است در رشت احداث شود، هرچند با الگوبرداری از طرحی موفق به همین نام در تهران بوده و قرار است محلی برای تفریح شهروندان و همچنین جذب گردشگر در این شهر باشد، در واپسین روزهای حضور شورای چهارم، به چالشی جدید بین شورا و شهرداری رشت تبدیل شده است.

این پروژه که زمزمه احداث پرحاشیه آن از یک سال پیش به گوش می رسد، قرار است به طول ۷۷۰ متر و عرض پنج الی ۱۰ متر در دو طبقه پیاده راه و دوچرخه رو طراحی شده و به همراه فضاهای دیگری همچون رستوران٬ کافی شاپ، کافه کتاب، نمازخانه و کتابخانه، محلات قدیمی شهر مانند ساغریسازان را به حاشیه گوهررود٬ بوستان مفاخر٬ باغ سالار مشکات و تالاب عینک متصل کند تا علاوه بر بهره مندی از ظرفیت طبیعی و گردشگری موجود، مشوقی برای پیاده روی و دوچرخه سواری شهروندان نیز باشد.

چالشی جدید به نام «پل طبیعت»

در نیمه های سال گذشته بود که پس از مطرح شدن اجرای این پروژه در کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر، ابعاد مختلف پروژه پل طبیعت مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه مذکور، علاوه بر برخی انتقادها نسبت به بخش عمرانی پروژه و معماری آن، برخی ایرادات به پروژه مطرح شده شهرداری گرفته شد که می توانست در صورت اجرا به طبیعت منطقه آسیب های جبران ناپذیری وارد کند.

در نهایت مصوب شد که در صورت رفع ایرادات موجود، پروژه مجددا تحت بررسی و مشاوره قرار گیرد تا پس از جلب رای متخصصان در کمیسیون فوق و البته شورای شهر از سوی شهرداری اجرایی شود.

با وجود چنین تصمیمی، اخیرا از سوی شهرداری رشت، اجرای پروژه پل طبیعت به مناقصه گذاشته شد. تصمیمی که سبب تعجب و البته به وجود آمدن چالشی جدید بین شورا و شهرداری رشت شد.

اجرای پروژه پل طبیعت نیاز به کارشناسی محیط زیستی دارد

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت درباره این اقدام شهرداری اعلام نارضایتی کرده و در گفتگو با خبرنگار مهر دلایل مخالفت با پروژه مطرح شده در کمیسیون فوق را توضیح می دهد.

پروژه «پل طبیعت» آبستن آسیب های جدی است که می تواند محیط زیست منطقه را با چالش های اساسی روبرو کند فرانک پیشگر با اشاره به تاثیر زیبایی های طبیعی در منطقه محل پروژه می گوید: پس از مطرح شدن در کمیسیون، پروژه آبستن آسیب هایی بود که می تواند به محیط زیست منطقه وارد شود.

وی می افزاید: باغ سالار مشکات که به عقیده کارشناسان، یکی از محدود ذخیره گاه های ژنی گیاهان در سطح کشور است نباید محل عملیاتی عمرانی قرار گیرد که هیچ تناسبی با محیط زیست ندارد.

این عضو شورا بر این عقیده است اگرچه اجرای پروژه های گردشگری برای شهر الزامی است اما نباید داشته های شهر را تخریب و سپس فضاهای مصنوعی را به جای آن بنا کرد.

وی ادامه می دهد: همینطور نباید برای اجرای پروژه ها درختان را قطع کرد زیرا فلسفه اجرای چنین سازه ای ایجاد پیوند بین طبیعت و زندگی است در حالی که در پروژه ارائه شده شهرداری به کمیسیون، این ایراد نیز گرفته شد و بر این نکته نیز تاکیدات زیادی شد.

اجرای مناقصه ای ۴۶ میلیارد تومانی بدون مجوز شورا

پیشگر می افزاید: در اقدام شهرداری در باغ سالار مشکات عملا آسیب هایی به درختان و این ذخیره گاه وارد شده که تکرار این آسیب ها با اجرای پروژه ای به وسعت پل طبیعت جبران ناپذیر است.در حالی که ظرفیت های طبیعی شهر رشت برای معرفی و زیباترسازی نیاز به مشاوره های تخصصی و همینطور کارشناسی شده دارد تا داشته های شهر را برای اجرای یک پروژه عمرانی به راحتی از دست ندهیم.

علاوه بر رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز از مخالفان اجرای پروژه پل طبیعت است.

اجرای مناقصه ۴۶ میلیارد تومانی بدون مجوز شورا تخلف قانونی محسوب می شود چرا که شهرداری موظف است برای اجرای مناقصه های بالای ۱۲ میلیارد تومان به طور مستقیم از شورا مصوبه دریافت کند امیرحسین علوی با بیان اینکه اجرای مناقصه ای ۴۶ میلیارد تومانی بدون مجوز شورا تخلف قانونی محسوب می شود، به خبرنگار مهر می گوید: در بودجه سال گذشته سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای پروژه پیش بینی شده بود که به دلیل مخالفت اعضا با اجرای آن در وضعیت نابسامان مالی شهرداری، مناقصه آن صورت نگرفت. امسال، سه میلیارد تومان برای پروژه پل طبیعت در بودجه شهرداری پیش بینی شده است حال شهرداری مناقصه ای ۴۶ میلیارد تومانی را برگزار کرده است!

وی می افزاید: از سوی دیگر طبق مصوبه شورا، شهرداری برای اجرای مناقصه های بالای ۱۲ میلیارد تومان باید به طور مستقیم از شورا مصوبه دریافت کند اما عملا چنین اتفاقی رخ نداده و شهرداری مستقلا بدون مصوبه شورا وارد اجرای مناقصه پروژه شده است.

اجرای مناقصه پل طبیعت بدون مصوبه شورا تخلف محرز شهرداری است

این عضو شورا چنین تخلفی از سوی شهرداری را غیرقابل قبول دانسته و بر این موضوع تاکید دارد که شهرداری باید نسبت به این عملکرد به سازمان های نظارتی بالادستی جواب پس بدهد.

علوی می افزاید: میزان تحقق بودجه سال گذشته شهرداری نشان می دهد که عملا وضعیت مالی شهرداری چندان مطلوب نیست که بتواند پروژه ای به این وسعت را اجرایی کند لذا اصرار برای اجرای این پروژه آن هم در شرایط مالی نگران کننده شهرداری هیچ اولویتی ندارد.

از سوی دیگر معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت دریافت مصوبه شورا برای اجرای مناقصه را مطرح می کند.

فرامرز جمشیدپور به خبرنگار مهر می گوید: پیش از برگزاری مناقصه، هیات رئیسه شورا مصوبه اجرای مناقصه را با امضا به شهرداری مطرح کرد و به نوعی موافقت لازم برای اجرای مناقصه اعلام شد.

وی می افزاید: پروژه در بودجه پیش بینی شده است و مطمئنا اجرای آن می تواند تحولی در گردشگری شهر به وجود آورد.

معاون شهردار رشت تصریح می کند: ایرادات پروژه برطرف شد که هیئت رئیسه شورا مجوز را به شهرداری داد و البته تا زمانی که مناقصه برگزار نشده باشد پروژه را ارزیابی کیفی نمی کنند.

موافقت هیئت رئیسه بدون اطلاع سایر اعضا

اشاره جمشیدپور به دریافت مجوز از شورا برای برگزاری مصوبه شامل مطرح شدن آن در هیئت رئیسه است و بنا بر اذعان فرانک پیشگر و امیرحسین علوی بدون طرح در صحن شورا، از سوی هیئت رئیسه صورت گرفته است و بدون مطرح شدن در صحن شورا، موافقت به شهرداری اعلام شده است.

اعطای مجوز به شهرداری برای پروژه پل طبیعت بدون مطرح شدن در صحن شورا و مشاوره با سایر اعضا بوده است در جلسه غیرعلنی ۲۷ فروردین همین مساله سبب بروز اعتراض های اعضا به رئیس شورا مبنی بر اعطای مجوز به شهرداری برای پروژه پل طبیعت بدون مطرح شدن در صحن و مشاوره با سایر اعضا شد.

حال با گذشت نزدیک به دو هفته از دریافت مجوز تلویحی هیئت رئیسه شورا و اجرای مناقصه، بنا بر اعلام رئیس کمیسیون بودجه شورای رشت در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه علنی این شورا، لایحه پروژه پل طبیعت مجددا با اقدام به موقع سازمان بازرسی، به شورا بازگشته است.

به نظر می رسد اگرچه پل طبیعت ایجاد آشتی و پیوند بین طبیعت و زندگی شهرنشینی را در تعریف خود دارد اما هنوز از نواقصی برخوردار است که در نخستین گام، اجرای آن را به گسست و ناپیوستگی سوق می دهد.

پل طبیعت می توانست گامی موثر برای شهر رشت و توسعه گردشگری آن باشد اما حواشی به وجود آمده و اصرار شهرداری برای اجرای آن و اکراه شورا برای قبول آن، این پل را به خاطره ای گس و تلخ برای شهر رشت تبدیل کرد.