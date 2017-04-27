جعفرصادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، در سال گذشته مبلغ سه هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۴۴۸ واحد تولیدی در بخش صنعتی و کشاورزی استان پرداخت شد افزود: از سوی دیگر، توقف اجرا، تقسیط مجدد و بخشودگی جرائم بدهیهای بانکی ۹۵۰ واحد تولیدی، توقف اجرا، تقسیط مجدد و بخشودگی جرائم بدهیهای تأمین اجتماعی ۸۸۰ واحد و نیز توقف اجرا، تقسیط مجدد و بخشودگی جرائم بدهیهای مالیاتی ۲۲۵ واحد تولیدی صورت گرفت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی گفت: در سال ۹۵ در بخش صنعت، راه اندازی مجدد ۴۰ واحد راکد و افزایش ظرفیت تولید ۱۰۳ واحد تولیدی نیمه فعال استان آذربایجانغربی انجام شد.
وی با اشاره به اجرای نظارت بر عملکرد طرح رونق تولید در بخش صنعت بیان کرد: در سال گذشته با توجه به اجرای دستورالعمل تأمین مالی واحدهای راکد و نیمه فعال توسط وزارت متبوع و نیز فرایند تسهیلات رونق تولید در سامانه بهینیاب، با ثبت درخواست تسهیلات واحدهای تولیدی و بررسی و تصویب توسط کمیته کارشناسی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، در نهایت با تأیید و پرداخت توسط سیستم بانکی انجام و کلیه مراحل مذکور توسط سازمان صنعت و معدن رصد و پیگیری شد.
اسکندری گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع و تشکیل کمیته نظارت بر طرح رونق تولید، به منظور راستی آزمایی اقدامات انجام یافته نظام بانکی، کمیته نظارت تشکیل و طی برنامهریزی و هماهنگی انجام یافته نسبت به پیگیری و نظارت بر تسهیلات دریافتی واحدهای تولیدی اقدام کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجانغربی اظهار داشت: نتایج پیگیریهای کمیته نظارت نشان میدهد در مجموع ۱۴۳ واحد و طرح دارای مصوبه بانکی پرداخت، به تعداد ۱۳۰ واحد و ۱۲ طرح صنعتی، در مجموع حدود دو هزار و ۴۲۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
وی بیان کرد: هماکنون تعداد ۲۱۱ طرح و واحد صنعتی در دست بررسی بوده و کار کارشناسی نیز بر آن انجام شده است و در صورت تخصیص اعتبار راهاندازی میشود.
نظر شما