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۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۲۳

جشنواره خیرین مدرسه‌ساز در اردبیل برگزار شد

جشنواره خیرین مدرسه‌ساز در اردبیل برگزار شد

اردبیل- نوزدهمین دوره جشنواره خیرین مدرسه‌ساز در محل هتل کوثر شورابیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل ظهر پنج‌شنبه در این مراسم مشارکت خیرین اردبیلی در امر مدرسه‌سازی را کم‌نظیر در کشور توصیف کرد.

احمد ناصری متذکر شد: خیرین با اقدام خود موجب توسعه کمی و کیفی علم و دانش شده‌اند و در تربیت احسنت یک نسل مشارکت داشتند.

وی با تأکید به اینکه وزارت آموزش‌وپرورش جلب مشارکت عمومی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است، اضافه کرد: مشارکت خیرین مصداق بارز تحقق این آرمان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان متذکر شد: مطابق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی اقتصاد مقاومتی نگاه درون‌زایی را مطرح کرده و در واقع مشارکت خیرین می‌تواند در تحقق این سیاست مؤثر باشد.

ناصری با اشاره به روند رو به رشد مشارکت خیرین در امر مدرسه‌سازی اضافه کرد: همه‌ساله به شور و نشاط جشنواره‌های خیرین مدرسه‌ساز افزوده می‌شود بطوریکه امسال جشنواره‌ها در سطح مطلوبی برگزار شده است.

وی معتقد است نگاه متفاوت دولت و مجلس می‌تواند سهم مشارکت خیرین را ارتقا بخشد و با توجه به محدودیت‌های مالی دولت استفاده از ظرفیت خیرین ضرورت ویژه دارد.

کد مطلب 3963617
محمد میرزایی ناطق

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