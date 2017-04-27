به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل ظهر پنج‌شنبه در این مراسم مشارکت خیرین اردبیلی در امر مدرسه‌سازی را کم‌نظیر در کشور توصیف کرد.

احمد ناصری متذکر شد: خیرین با اقدام خود موجب توسعه کمی و کیفی علم و دانش شده‌اند و در تربیت احسنت یک نسل مشارکت داشتند.

وی با تأکید به اینکه وزارت آموزش‌وپرورش جلب مشارکت عمومی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است، اضافه کرد: مشارکت خیرین مصداق بارز تحقق این آرمان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان متذکر شد: مطابق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی اقتصاد مقاومتی نگاه درون‌زایی را مطرح کرده و در واقع مشارکت خیرین می‌تواند در تحقق این سیاست مؤثر باشد.

ناصری با اشاره به روند رو به رشد مشارکت خیرین در امر مدرسه‌سازی اضافه کرد: همه‌ساله به شور و نشاط جشنواره‌های خیرین مدرسه‌ساز افزوده می‌شود بطوریکه امسال جشنواره‌ها در سطح مطلوبی برگزار شده است.

وی معتقد است نگاه متفاوت دولت و مجلس می‌تواند سهم مشارکت خیرین را ارتقا بخشد و با توجه به محدودیت‌های مالی دولت استفاده از ظرفیت خیرین ضرورت ویژه دارد.