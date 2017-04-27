سوغات تبلیغات انتخاباتی ارتقای اخلاق سیاسی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای ادارای مازندران، با اشاره به تلاقی آغاز بهار امسال با عطر نام دخت پیامبر اسلام، رحمت بارش باران، اعیاد ماه رجب و عید بزرگ مبعث، بهار امسال را بهاری استثنایی برشمرد افزود: در این روزها مردم برای انتخاب رئیس‌جمهور به استقبال بهار سیاسی دیگری می‌روند که نشاطی فزاینده، امیدی تقویت شده و اراده‌ای درخور انقلاب اسلامی و ملت ایران را می‌طلبد.

وی افزود: انتخاب دومین شخص رسمی کشور، باید شخصیتی باشد که سیما، گفتار، اندیشه، منش و رفتار او انعکاس تمدن، ادب، دانش و بینش ملت ایران و انقلاب اسلامی مردم ایران است.

انصاری با بیان اینکه استان مازندران از گذشته‌های دور، پایگاه اهل بیت و پرچم‌دار دفاع از اهل بیت، علم، اجتهاد و عمل بوده‌اند، بر مهربانی و سخت‌کوشی مردم این استان تأکید کرد و افزود: مردم این استان با ارزش ترین دارایی خود، فرزندانشان را برای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم کردند و امروز نیز این استان نقطه امید ایران و پایگاه دل گرمی رهبری و مسئولان کشور در همه زمینه‌هاست.

وی با اشاره به سخنان امام حسین (ع) مبنی بر اینکه خداوند مسئولان را در جایگاهی قرار داده که قادر به رفع بخشی از حوائج مردم هستند و این امر، نعمت خدا برشماست و باید مراقب باید بود که تبدیل به نغمت نشود، ابزار خرسندی کرد که مدیران ما قدر این نعمت را می‌دانند.

پیام بعثت در تبلیغات مراعات شود

انصاری از کاندیداهای ریاست جمهوری و طرفداراشان درخواست کرد تا پیام بعثت را در تبلیغات مراعات کنند و عرصه تبلیغات انتخابات صحنه آزمون صداقت، امانت، عدالت و انصاف و تقوای کاندیداهاست، چرا که مردم ما مردمی هوشمند و داورانی بصیر هستند و به خوبی کم‌انصافی و بی‌انصافی برخی داوران در عرصه‌های انتخاباتی را متوجه می‌شوند و عدالت در گفتار و انصاف در قضاوت را از شعار، تخریب و عوام‌فریبی می‌شناسند.

وی با شاره به تجربه مردم در مردم سالاری دینی، افزود: مردم در نقطه‌ای از بلوغ سیاسی هستند که بتوانند برنامه‌ها را بشنوند و در سنجه انصاف و در میدان عمل و نه در فضای خیال، برنامه‌ها را با امکانات و واقعیت‌های عرصه داخلی و بین‌المللی به داوری بنشینند که کدام برنامه به واقعیت نزدیک است و کدام سخن به شعار و عوام‌گرایی نزدیک‌تر است.

انصاری با بیان اینکه خدمات دولت منحصر به چهل نفر مدیران بالای قوه مجریه نیست، افزود: دولت، یعنی همه مدیران ادارات در سراسر کشور،و از تبلیغات انتخابات باید برای بیان خدمات ارائه شده در نظام جمهوری اسلامی بهره برد ، بویژه در دورانی که دشمنان ما مایوس از رفتار نابخردانه خود در تحمیل جنگ و تحریم به این کشور هستند و از حربه یاس‌آفرینی، گسستن جوانان از گذشته با شکوه، گسستن مردم از روح انقلاب و شهیدان استفاده می‌کنند.

وی با بیان ایتکه این تبلیغات، فرصتی برای کاندیدها جهت اعتمادافزایی و تقویت بنیان اعتماد به نفس مردم است، اعلام کرد: کاندیداها برنامه خود را برای اینده بهتر ایران به مردم ارائه کنند تا آنها ارزیابی کنند، اما امید مردم را تخریب نکنند و در میدان دشمنان بازی نکنند.

انصاری با بیان اینکه شاخص مدیریت در اسلام امانت‌داری و دانش است، افزود: دولت تدبیر و امید بر اساس این دو ویژگی وارد صحنه شده و در طول این مدت برای ساماندهی اقتصاد زمین‌گیر شده از مشورت اقتصاددانان، دانشگاهیان، تجربه گذشته استفاده کرده و به تجزیه و تحلیل علت عقب ماندگی، چرایی حرکت تورم، پیش‌بینی خطرات آینده و کاهش قیمت نفت و پیش‌بینی روزهای سهمگینی که امروز بر مردم ونزوئلا می‌گذرد پرداخته و اینکه اگر منابع و مصارف درست مصرف نشود و در یک حرکت پوپولیستی به نوزیع عدالت توزیعی روی آورند این کشور را در لب پرتگاه سقوط قرار خواهد داد با مطالعه درست هدف گذاری درست صورت داد.

تهدیدهای فراروی دولت

وی هدف گذاری دولت را حول محورهای شناسایی تهدیدهای بزرگ موجود، شناسایی توانمندی‌های بالقوه و قابل استحصال، برنامه‌ریزی برای تبدیل تهدیدها به فرصت برشمرد و افزود: اینها اصول حاکم بر برنامه‌ریزی رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید بود.

حجت الاسلام انصاری اولین تهدیدی که در اغاز دولت تدبیر و امید با آن مواجه بود را تهدید هسته‌ای و تهمت حرکت ایران به سمت ساخت بمب اتم برشمرد و افزود: با این تهدید و شرایطی که در گذشته در کشور بوده، ایران را در ذیل فصل هفت شورای امنیت برده بودند و با دوزاده قعطنامه تحریم پی در پی و بنا داشتند ایران را به زانو درآورند و تحریم ایران به سمت نفت در برابر غذا برود، بلایی که بر سر عراق آوردند، اما در این میان با هدایت رهبری و خطوط قرمزی که ایشان ترسیم کردند با فرماندهی میدان عمل با شخص رئیس‌جمهور و بهره از برجسته‌ترین سرداران عرصه حقوقی توانستیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

وی دومین تهدید را اقتصادی برشمرد و افزود: اقتصاد رو به مرگ نیازمند کار اورژانسی بود و اگر تورم مهار نشده بود، شکی وجود نداشت که تورم ما سه رقمی و بلای ونزوئلا بر سر ما هم می‌آمد.

انصاری افزود: رکود این کشور را به زانو درآورده بود و رشد اقتصادی منفی ۶.۷ بود و ما در اوج تحریم و در سقوط قیمت نفت و کاهش صادرات نفت، هنگام تشدید تحریم‌ها و در متن و بطن مذارکرات، جهش رشد مثبت را استارت زدیم و به رشد اقتصادی ۸ درصد رسیدیم.

وی از جمله خدمات دولت تدبیر را در بخش سلامت برشمرد و افزود: رهبری فرمودند کاری کنید که بیماران جز رنج بیماری دغدغه نداشتند و در اوج تحریم، ناداری و دیون معوقه گذشته ما به این هدف رسیدیم و این امر نتیجه انسجام مدیرت، همراهی روحانیت، نیروهای مسلح، همدلی و پیوستگی مردم بوده و این کار در سطح استان و کشور کار یک یا دو نفر نبوده است.

انصاری افزود: این دولت اگر انقلابی نبود؛ امروز امنیت ایران در نقطه‌ای که اکنون هستیم قرار نداشت، امنیت کشور ما به دست نیروهای مسلح و بسیجی است اما اگر امنیت ایران از امنیت کشورهای اروپایی قوی بیشتر و در میان شعله‌های ترور و وحشت خاورمیانه یک بهشت امنی به نام ایران داریم تامین این امنیت بدون تدبیر درست از دولت و تخصیص اعتبارات ارزی و ریالی، پشتیبانی دیپلماتیک، حقوقی و لجستیک میسر نخواهد بود و اینها تامین شده است.

وی این دوره را یکی از درخشان‌ترین مقطع مدیریت کشور برشمرد که توانست در میانه انواع تهدیدها، کمبودها و با اولویت‌بندی درست و تدییر صحیح و استفاده از خرد جمعی و مشورت و بکارگیری همه نیروها با تشکیل دولتی فراجناحی و مدیران از تمام جریانت و سلایق سیاسی در نقطه ای هستیم که به فضل پروردگار نقطه اقتدار ماست و با رأی مردم تداوم خواهد یافت.