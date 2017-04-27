ترافیک کرج با مترو و خطوط «بی.آر.تی» قابل مدیریت است

فرج اله ایلیات در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ترافیک و آلودگی هوا در کرج از مرز بحران و هشدار گذشته است، اظهار کرد: ترافیک یک معضل چندوجهی است و از ابعاد گوناگون قابل‌مطالعه و بررسی است، در کرج نیز گرچه طی چهار سال گذشته پل و تقاطع غیرهمسطحی به‌منظور روان‌سازی حرکت خودروها احداث‌شده اما شاهدیم که چالش ترافیک کماکان پابرجاست.

این کارشناس ارشد مدیریت گفت: متأسفانه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی در کرج بسیار ضعیف است و شاید جزو معدود ابر شهرهای کشور است که فاقد سامانه «بی.آر.تی» است و با توجه به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت ۱۰۰ میلیارد تومانی برای راه‌اندازی دو خط بی.آر.تی در هسته مرکزی شهر با به‌کارگیری ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در دو محور رفت‌وبرگشت، انتظار می‌رود که تصمیم عاجل در خصوص آن گرفته شود.

مشاور شهردار کرج در بخش دیگری با اشاره به اینکه مقابله با ترافیک زیرساخت‌های فرهنگی نیاز دارد که در این حوزه ضعیف عمل شده است، گفت: برای توسعه «شهر الکترونیک» که ارائه خدمات در فضای مجازی و به‌تبع آن کاهش حضور شهروندان در سطح شهر را به همراه دارد، کار زیادی نشده است در حالی که در پایتخت پویش‌های اجتماعی «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» یا «بین خطوط برانیم» مردم را به کاهش استفاده از خودروهای شخصی و تک‌سرنشین و همچنین رعایت بیشتر مقررات راهنمایی و رانندگی دعوت می‌کند اما در کرج هنوز از بازوان توانمند آموزش‌های شهروندی یاری چندانی گرفته نشده است.

فرسودگی و عمر بالای ناوگان‌های اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی در کرج نیز موجب شده تا مردم استفاده از خودروهای شخصی را به ناوگان حمل‌ونقل عمومی ترجیح دهند معاون سابق مالی و اقتصادی شهرداری کرج تاکید کرد: فرسودگی و عمر بالای ناوگان‌های اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی در کرج نیز موجب شده تا مردم استفاده از خودروهای شخصی و تک‌سرنشین را به استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سفرهای درون‌شهری ترجیح دهند و در این رابطه نیاز به کار بیشتر احساس می‌شود، درواقع خیابان‌ها و معابر شهر ظرفیت پاسخگویی در برابر حجم انبوه ترددها را ندارد و به همین واسطه گلوگاه‌ها و گره‌های متعدد ترافیکی ایجادشده است.

ایلیات گفت: با تکمیل فاز دوم اتوبان همت در سال جاری و تسریع در ساخت بزرگراه شمالی می‌توان به روان‌سازی ترافیک امیدوار بود اما درمجموع آنچه نیاز اصلی کرج در مقطع زمانی کنونی به شمار می‌رود و باید مدنظر دست‌اندرکاران امر قرار گیرد تعیین تکلیف پروژه مترو و تأکید بر بهره‌برداری از ایستگاه‌های قطار شهری در اسرع وقت به شمار می‌رود.

این کارشناس مسائل شهری در ادامه گفت: مادامی‌که زیرساخت‌های موردنیاز و علت و معلول‌های فرهنگی دست‌به‌دست یکدیگر ندهند و همچون حلقه‌های یک زنجیره، مسیر و گفتمان تازه‌ای را ایجاد نکنند، غلبه بر ترافیک ممکن نیست و زمانی که صحبت از این معضل به میان می‌آید، مقصود و مراد فقط کُندی حرکت خودروها نیست، بلکه هدر رفت سرمایه‌های ملی، تهدید سلامت عمومی جامعه، تشدید آلودگی هوا و عقب‌ماندگی اقتصادی را نیز شامل می‌شود.

مشاور شهردار کرج بابیان اینکه اکنون حدود ۲۰ درصد از ترافیک کشور مربوط به معابر استان البرز و کلان‌شهر کرج می‌شود حال‌آنکه تنها نیم درصد از شبکه معابر و راه‌های دسترسی در این خطه قرارگرفته‌اند، آورد: روزانه ۵۴۰ میلیون تردد شوخی‌بردار نیست و آمار سرسام‌آوری در حوزه ترافیکی به شمار می‌رود و امیدواریم که با تعیین تکلیف مترو و تصمیم به ساخت «بی.آر.تی» در کوتاه‌مدت بتوانیم وضعیت کنونی را سامان بهتری ببخشیم.