مستندسازی آثار رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس موردتوجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: شهید و شهادت نعمت بیکرانی است که خداوند در اختیار ما قرار داده است.

وی با بیان اینکه باید برای رسیدن به تعالی و تقرب به شهدا متوسل شویم، ادامه داد: همچنین باید نگاه ما به جایگاه شهدا تغییر کند.

حسینی با تاکید بر اینکه باید نگاه ویژه رهبر انقلاب به مقوله شهدا و شهادت مد نظر قرار گیرد، اظهار کرد: بر ما وظیفه است که رشادت ها و شجاعت های شهدا، رزمندگان و جانبازان را در طول تاریخ به ثبت برسانیم.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه عمر همه انسان ها محدود است، افزود: اگر امروز به جمع آوری آثار رزمندگان نپردازیم، دستمان از منابع کنونی خالی خواهد شد.

وی بیان کرد: شهید در جایگاهی مانند اقیانوس قرار داشته و ما باید از این اقیانوس و نعمت هایش بهره برداری کنیم.

حسینی اظهار کرد: امروزه در برخی از زمینه ها در درون خودمان می لنگیم چرا که بخش های با ارزش و معنوی را با مادیات محدود می کنیم.