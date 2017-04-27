عمل نکردن به وظایف دینی موجب اختلاس در جامعه اسلامی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی ظهر پنج‌شنبه در دیدار معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم و جمعی از مشاوران و مددکاران کلانتری‌ها و پاسگاه‌های قم با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم اظهار داشت: اگر سوال شود منظور از بعثت انبیا چیست مگر بشر خود عقل ندارد می‌گوییم فرستادن انبیا امر خردمندی است زیرا عقل بشر همه چیز را نمی‌تواند تمیز دهد.

وی ادامه داد: در هر کاری باید کارشناسانی باشند تا افراد را راهنمایی کنند. کار مشاوران و روانشناسان همین گونه است و این کار بسیار شایسته است.

استاد سطوح عالی حوزه عنوان کرد: انبیا برای مبعوث شدن باید دارای کرامت، قدرت مافوق و معجزه باشند. پیامبران همواره مردم را به کار نیک دعوت و از کار ناپسند پرهیز داده‌اند.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم به پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید همه مردم یک روز مخصوص در پیش دارند و آن از ایام الله است. روزی که امام زمان(عج) ظهور می‌کند و عدالت همه جا را فرا می‌گیرد.

آیت الله علوی گرگانی بیان کرد: اگر امروز تعداد فقرا بسیار زیاد است دلیلش آن است که ما حقوق یکدیگر را رعایت نکرده‌ایم و عدل و عدالت اجتماعی در جامعه پیاده نمی‌شود. اگر هرکس حقش ادا شود دیگر فردی گرسنه شب را سپری نمی‌کند.

وی اظهار کرد: دلیل وجود اختلاس در جامعه اسلامی این است که افراد به وظیفه دینی خود عمل نمی‌کنند و این امر موجب شده گاهی حقوق کارمندان به تأخیر افتد و افراد دیگری در تنگنا باشند.

این مرجع تقلید شیعیان ابراز کرد: بشر به تشکیل خانواده نیاز دارد و داشتن کانون گرم خانواده یکی از نیازهای افراد است که باید به آن توجه شود.

آیت الله علوی گرگانی تصریح کرد: افراد پس از مرگ وارد دنیای دیگری می‌شوند نه این که تمام شوند و عالم دیگری پس از مرگ نباشد. خودتان را برای آن دنیا آماده کنید.