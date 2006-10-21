لبنان در خطر قيموميت بين المللي است / با خلع سلاح مقاومت مخالفيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه تلويزيوني المنار لبنان ،‌علامه سيد محمد حسين فضل الله درخطبه هاي نماز جمعه روز گذشته در ضاحيه بيروت از نيروهاي موقت سازمان ملل متحد در جنوب لبنان (يونيفل) به ويژه ناوگان دريايي آلمان كه به زودي بر آبهاي منطقه اي لبنان سيطره پيدا مي كند، شديدا انتقاد كرد.

وي تصريح كرد : لبنان در مسيري پيش مي رود كه تحت قيوميت نيروهاي بين المللي قرارمي گيرد .

اين درحالي است كه ناوگان درياي آلمان ازپس فردا دوشنبه عملات گشت زني در سواحل درياي لبنان را با هماهنگي ناوگان دريايي لبنان آغاز مي كند .

فضل الله بارديگر با خلع سلاح مقاومت حزب الله مخالفت كرد و گفت : ما خلع سلاح مقاومت رانمي پذيريم تا زماني كه خاك لبنان در اشغال نظاميان اسرائيلي باشد .

ازسوي ديگر ميشيل اليو ماري وزير دفاع فرانسه پس از ديدار با كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد و ژان ماري گاهن رئيس عمليات حفظ صلح اين سازمان درنيويورك با خطرناك توصيف كردن تجاوزات رژيم صهيونيستي به حريم هوايي لبنان، توقف اين تجاوزات را خواستار شد.



اليو ماري تصريح درباره ادامه تجاوزات رژيم صهيونيستي به حريم هوايي لبنان هشدار داد و گفت :‌ درصورت ادامه تجاوزات اسرائيل به حريم هوايي لبنان نيروهاي بين المللي مستقر در جنوب لبنان به اين حملات واكنش نشان خواهند داد.



فرمانده نيروهاي سازمان ملل متحد در لبنان با اشاره به استفاده احتمالي نيروهاي فرانسوي در لبنان از موشك هاي ضد هوايي گفت : اگر ابزار هاي ديپلماتيك براي حل بحران كافي نباشد؛ مي توان راه هاي ديگري را در نظر گرفت .



