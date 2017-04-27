  1. استانها
  2. لرستان
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

مدیرکل راهداری لرستان:

ناوگان حمل بار لرستان نوسازی می‌شود

ناوگان حمل بار لرستان نوسازی می‌شود

خرم‌آباد- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از نوسازی ناوگان حمل بار استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر ظهر امروز در جمع خبرنگاران از وجود ۵۳۴ دستگاه خودروی حمل بار فرسوده با متوسط عمر بیش از ۳۵ سال در استان خبر داد و گفت: براساس تفاهم نامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با شرکت های خودروساز، طرح نوسازی ناوگان بار اجرا می شود که در این قالب تسهیلات با نرخ سود ۹ درصد در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و بخشی از نرخ سود مشارکت توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای متقبل شده است.

وی با بیان اینکه متوسط عمر ناوگان فرسوده ۳۵ سال به بالا است، افزود: از متقاضیان واجد شرایط تقاضا می شود با مراجعه به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان نسبت به ثبت نام اقدام کنند تا مراحل بعدی معرفی آنان به شرکت های خودرو ساز مربوطه انجام شود.

کد مطلب 3963707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها