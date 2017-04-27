به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی فر ظهر امروز در جمع خبرنگاران از وجود ۵۳۴ دستگاه خودروی حمل بار فرسوده با متوسط عمر بیش از ۳۵ سال در استان خبر داد و گفت: براساس تفاهم نامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با شرکت های خودروساز، طرح نوسازی ناوگان بار اجرا می شود که در این قالب تسهیلات با نرخ سود ۹ درصد در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و بخشی از نرخ سود مشارکت توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای متقبل شده است.

وی با بیان اینکه متوسط عمر ناوگان فرسوده ۳۵ سال به بالا است، افزود: از متقاضیان واجد شرایط تقاضا می شود با مراجعه به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان نسبت به ثبت نام اقدام کنند تا مراحل بعدی معرفی آنان به شرکت های خودرو ساز مربوطه انجام شود.